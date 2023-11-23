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صراع مبكر بين ليفركوزن وبايرن ميونيخ على القمة

11/23/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برلين- يتواصل الصراع المبكر على قمة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بين فريقي باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ، عندما يخوض الفريقان منافسات المرحلة الـ12 من المسابقة الكروية.
ويقدم باير ليفركوزن انطلاقة رائعة هذا الموسم في البطولة، التي يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتربع على القمة حاليا بقيادة مديره الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو برصيد 31 نقطة.
وخلال مبارياته الـ11 الأولى في البطولة هذا الموسم، حقق ليفركوزن 10 انتصارات، فيما تعادل في لقاء وحيد، ليتفوق بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة للمسابقة.
وستكون الفرصة مواتية أمام بايرن، للانقضاض على الصدارة -ولو بصورة مؤقتة- عندما يحل ضيفا على كولون (المتعثر) في افتتاح مباريات المرحلة عند الساعة 10:30 من مساء اليوم في ملعب "راين ستاديون".
ورغم تواجده في مركز الوصافة، إلا أن بايرن ميونيخ أظهر الكثير من الشراسة محليا وقاريا، حيث حقق 9 انتصارات وتعادل في مباراتين خلال مشواره بالدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن، علما أنه يمتلك أقوى هجوم في البطولة بتسجيله 42 هدفا في 11 مباراة، بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه ليفركوزن، صاحب الـ34 هدفا، كما أن لدى فريق المدرب الألماني توماس توخيل أقوى دفاع بالمسابقة، بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.
ولا يختلف حال بايرن ميونيخ كثيرا على الصعيد القاري، حيث يعد الفريق الوحيد الذي تأهل للأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وهو ضامن صدارته لمجموعته في دور المجموعات، رغم تبقي جولتين على النهاية.
وجاء تعثر بايرن الوحيد هذا الموسم في بطولة كأس ألمانيا، التي شهدت خروجه مبكرا من الدور الثاني بخسارته المباغتة 1-2 أمام مضيفه ساربروكين، الناشط بدوري الدرجة الثالثة الألماني، في وقت سابق من الشهر الحالي.
ويبدو بايرن ميونيخ المرشح الأوفر حظا للحصول على النقاط الثلاث في مواجهته ضد كولون، صاحب المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 6 نقاط، الذي رفع مدربه شتيفن باومجارت راية التحدي في وجه الفريق البافاري.
وقال باومجارت، في مؤتمر صحفي: "أتوقع أن يتحلى فريقي بالشجاعة، أتوقع ذلك كل أسبوع بغض النظر عن الفريق الذي نلعب ضده".
وأعرب باومجارت عن أمله في تجنب كولون للأخطاء أمام بايرن، حتى لا تتكرر مأساة الفريق أمام لايبزيج، حينما خسر أمامه بسداسية نظيفة الشهر الماضي.
ومن جانبه، يواجه باير ليفركوزن اختبارا ليس بالسهل، عندما يخرج لملاقاة مضيفه فيردر بريمن غدا، حيث يرغب ليفركوزن في مواصلة انتفاضته بالمسابقة وتحقيق انتصاره الثامن على التوالي، أمام منافسه، الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط.
ولم يعرف ليفركوزن سوى طعم الفوز منذ تعادله الإيجبي 2-2 مع مضيفه بايرن ميونيخ في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث حقق 12 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات المحلية والقارية.
ومع صدارته للدوري الألماني، يتربع ليفركوزن على قمة مجموعته أيضا ببطولة الدوري الأوروبي، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الـ4 الأولى، وبات بحاجة للحصول على نقطة وحيدة خلال مباراتيه المقبلتين في البطولة القارية، لضمان الصعود لدور الـ16 مباشرة بالمسابقة.
كما يسير الفريق بخطى ثابتة بكأس ألمانيا، حيث يواجه بادربورن بدور الـ16 في البطولة، عقب فوزه 5-2 على مضيفه ساندهاوزن، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة في الدور الثاني للمسابقة.
ومع حصول ليفركوزن على 31 نقطة في أول 11 لقاء بالمسابقة، فقد عادل الفريق الرقم القياسي المسجل باسم بايرن، والذي حققه موسم 2015-2016، حينما حصل على الرصيد نفسه بعد هذا العدد من المباريات تحت قيادة مدربه الأسبق بيب جوارديولا، في الوقت الذي كان خلاله ألونسو لاعبا في صفوف النادي البافاري.
ورغم نتائجه المهتزة هذا الموسم، لكن بريمن لن يكون لقمة سائغة أمام ليفركوزن، لاسيما بعدما تجنب الخسارة في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، قبل توقفها لمدة أسبوعين بسبب لقاءات الأجندة الدولية.
ويبحث بريمن، الذي تغلب على يونيون برلين وتعادل مع فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عن تحقيق انتصاره الأول بملعبه على ليفركوزن منذ ما يزيد على 7 أعوام.
ويعود آخر فوز لبريمن على ليفركوزن، على ملعب (فيسير شتاديون)، الذي يستضيف اللقاء، إلى 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، عندما انتصر 2-1 بالدوري الألماني، ليعجز بعدها عن حصد أي مكسب في لقاءاته الخمس الأخيرة التي جرت بمعقله أمام منافسه، عقب تعادله في مباراتين وخسارته في 3 مواجهات.
ويبدو الصراع على أشده بين شتوتجارت، الذي يحتل المركز الثالث بـ24 نقطة، ولايبزيج وبروسيا دورتموند، صاحبي المركزين الرابع والخامس برصيد 23 و21 نقطة على التوالي، من أجل التواجد في المربع الذهبي بترتيب البطولة.
ويستضيف دورتموند فريق بروسيا مونشنجلادباخ، صاحب المركز التاسع بـ13 نقطة غدا، حيث يتطلع الفريق الملقب بـ(أسود فيستفاليا)، للعودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، عقب تعادله مع آينتراخت فرانكفورت وخسارته أمام بايرن ميونخ وشتوتجارت.
ويأمل دورتموند في الخروج بنتيجة إيجابية أمام مونشنجلادباخ قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا، حيث يطمح للفوز باللقاء لضمان الصعود لمرحلة خروج المغلوب في البطولة القارية.
ويلعب لايبزيج مع مضيفه فولفسبورج، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، حيث يرغب فريق المدرب ماركو روزه في تحقيق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.
أما شتوتجارت، فيخوض اختبارا صعبا أمام فرانكفورت، صاحب المركز السابع برصيد 18 نقطة، الذي تلقى خسارة وحيدة فقط في مبارياته الـ11 الأولى، مقابل 4 انتصارات و6 تعادلات، كما تشهد تلك المرحلة أيضا عدة لقاءات أخرى، حيث يلتقي فرايبورج مع ضيفه دارمشتات، ويونيون برلين مع أوجسبورج غدا، في حين يلعب هايدنهايم مع بوخوم، وهوفنهايم مع ماينز، بعد غد.-(وكالات)

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