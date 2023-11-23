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ثلاثية معان تعمق جراح سحاب بـدوري المحترفين

11/23/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – عمق فريق معان جراح نظيره سحاب عندما تغلب 3-1، في المباراة التي جرت أمس على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، في افتتاح منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم.
وبهذا الانتصار يتقدم معان خطوة مهمة على سلم ترتيب فرق الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط، بينما يتجمد رصيد سحاب عند النقطة السابعة.
وتتواصل منافسات الجولة مساء اليوم، بلقاء وحيد أيضا يجمع بين فريقي شباب العقبة والسلط على ملعب الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة الخامسة مساء.
معان 3 سحاب 1
الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، وعمر المعاني رابعا.
الأهداف: ضرار سعد الله د. 20، عبدالمالك مفتاحي د.62، إبراهيم الرواد د. 74 (معان) أحمد أبو كبير د. 45+2 (سحاب).
معان: رشيد رفيد، ايسر الصباح، سليمان غزال، أحمد ياسين، عون المحارمة، مهدي علامة، حسين عبيدات(إبراهيم الرواد)، حربي عبدالله، إياد طملية، عبد المالك مفتاحي، ضرار سعد الله (وليد عثماني).
سحاب: تامر صالح، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، عمر قنديل، محمد الرازم، أحمد العيساوي، أحمد أبو كبير(زيد ابو عابد)، حمزة الصيفي، ورد البري، ايهاب الخوالدة، خالد الردايدة.
سيناريو الأهداف
- استقبل الجزائري ضرار سعدالله الكرة الأمامية الطويلة ليضرب دفاعات سحاب بكرة قوية استقرت بمرمى تامر صالح في الدقيقة 20.
- أرسل عمر قنديل كرة عرضية متقنة من الميمنة استقبلها أحمد ابو كبير فهيأ الكرة على صدره وسددها قوية بيمناه من زاوية صعبة داخل مرمى رشيد رفيد هدفا جميلا بالدقيقة 45+2.
- خطف سعد الله الكرة من لاعب سحاب في منتصف الملعب ومررها نحو زميله مفتاحي انفرد بالمرمى مسجلا هدف معان الثاني بالدقيقة 62.
- استقبل "البديل" ابراهيم الرواد الكرة على قوس المنطقة ولعبها على الطائر في مرمى تامر صالح هدفا رائعا ومن اجمل أهداف الدوري بالدقيقة 74.
فرص المباراة
- قاد احمد العيساوي هجمة من ميسرة معان ليتجاوز بلمسة أنيقة اكثر من مدافع ليوجه الحارس رشيد رفيد الذي تالق في رد الكرة (15).
- أرسل حمزة الصيفي قذيفة مفاجئة على مرمى معان حادت عن القائم الأيسر (27).
- لم يستغل ضرار سعد الله خطا الحارس تامر صالح فسدد الكرة برعونة فوق المرمى (60).
- رد قائم معان الكرة الرأسية التي سددها رواد أبو خيزران (90+3)

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