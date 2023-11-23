-->

Friday, 24 November 2023 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب الإيراني يعتذر عن عدم خوضه مباراتين مع منتخب السيدات

11/23/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتذر المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، عن عدم خوضه مباراتين وديتين مع منتخب السيدات مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب الوضع الراهن في المنطقة.
ويواصل المنتخب النسوي، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبوهنطش استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا في السعودية.
ويجري المنتخب تدريباته اليومية، بحضور (24) لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني مؤخرا على ملعب جاوا، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعا.
وفي ظل اعتذار إيران، يقيم المنتخب الوطني عددا من المباريات التدريبية الودية في عمان، خلال فترة أيام فيفا المعتمدة، بعد تعذر إقامة لقاءات دولية بسبب ضيق الوقت.
ويذكر أن قائمة النشميات تضم 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، ميساء جبارة، ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب، آية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس، مي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانه البيطار، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي) وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني).


MENAFN23112023000072011014ID1107479074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث