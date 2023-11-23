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تألق شلباية يفرض حضوره في بطولة الجيل القادم

11/23/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - اكتملت قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة نهائيات“الجيل القادم” للتنس الأرضي، والتي ستقام في مدينة جدة السعودية من 28 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وحتى 2 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والتي يشارك فيها اللاعب الأردني عبد الله شلباية للمرة الأولى في تاريخه.
ويمني شلباية البالغ من العمر 20 عاما، النفس في تحقيق نتائج مميزة في البطولة، بعد أن وصلته دعوة خاصة للبطولة باعتباره من أفضل المواهب الشابة في العالم خلال الفترات الماضية، إذ يحتل الصدارة العربية في التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن تقدم للمركز 187 عالميا.
ويعد التصنيف الحالي، الأفضل لعبد الله في مسيرته، بعد مستويات مميزة ونتائج مبهرة حققها خلال العام الحالي، ومنها حصوله على جائزة بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، وتتويجه بلقب بطولة“تشالنجر مورسيا” الإسبانية بمنافسات الزوجي مع زميله الإسباني دانيال رينكون، ومشاركته ببطولة مدريد للأساتذة، وقطر المفتوحة، وتصفيات ميامي المفتوحة، وغيرها من البطولات ذات النقاط العالية.
وتضم البطولة اللاعبين الثمانية الأعلى تصنيفا في العالم، والذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أقل، علما بأن قيمة الجوائز المالية للبطولة 2 مليون دولار، وهو رقم قياسي بالبطولة التي أقيمت للمرة الأولى في ميلانو بالعام 2017.
وانضم 3 لاعبين مؤخرا للمشاركة في البطولة، وهم الأميركي أليكس ميكيلسن (المصنف 94 عالميا)، الصربي حمد ميديدوفيتش (المصنف 111 عالميا)، والإيطالي لوكا ناردي (المصنف 118 عالميا)، بعد أن تم تأكيد مشاركة 4 لاعبين في وقت سابق وهم: آرثر فيلس (المصنف 36 عالميا)، الفرنسي لوكا فان أش (المصنف 66 عالميا)، السويسري دومينيك ستريكر (المصنف 92 عالميا)، والإيطالي فلافيو كوبولي (المصنف 98 عالميا).
وسيحظى شلباية بدعم وتشجيع كبير في هذه البطولة، باعتباره اللاعب العربي الوحيد في البطولة بنسختها السادسة، حيث سينافس لاعبين عالميين بنظام المجموعات، وسيتم تقسيم اللاعبين الثمانية على مجموعتين، ويخوض كل لاعب 3 مواجهات في الدور الأول، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.
وتوج اللاعب الكوري الجنوبي هيون تشونج، بلقب النسخة الأولى في العام 2017، فيما ظفر اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بلقب النسخة الثانية في العام 2018، وحقق الإيطالي جانيك سينر النسخة الثالثة في العام 2019، ولم تقام البطولة في العام 2020، بسبب جائحة“كورونا”، قبل أن يتوج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب النسخة الرابعة في العام 2021، فيما حصد الأميركي براندون ناكاشيما لقب النسخة الخامسة العام الماضي.

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