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سلتيك الأسكتلندي يفضح ازدواجية معايير يويفا بـ19 ألف دولار

11/23/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






عمان- كشف نادي سلتيك الأسكتلندي، مجددا، عن ازدواجية المعايير التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم“يويفا”، عندما قام الأخير بفرض غرامة مالية على نادي سلتيك بقيمة 19 ألف دولار، بحجة أن جمهور النادي الأسكتلندي قام برفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات، خلال مباراة فريقهم أمام فريق أتلتيكو مدريد التي أقيمت يوم 25 من الشهر الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أول من أمس، قد أعلن أنه قرر فرض غرامة مالية قدرها 15200 جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل 19 ألف دولار، على نادي سلتيك الإسكتلندي بعدما رفعت جماهيره الأعلام الفلسطينية خلال مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في بيان، إن الأعلام التي وصل عددها إلى المئات اعتبرت رسائل استفزازية ذات طبيعة مسيئة.
وغنى المشجعون الأسكتلنديون خلال المباراة“لن تمشي وحدك أبدا”، بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية، كما رفع مشجعو سلتيك لافتة كبيرة في“سلتيك بارك” كتب عليها“فلسطين حرة”، الأمر الذي استدعى معاقبتهم من قبل الاتحاد الأوروبي، وسط دهشة واستغراب الكثيرين الذين انتقدوا ازدواجية المعايير.
ورغم أن سلتيك سيكون مجبرا على دفع الغرامة الأوروبية، وسيخسر صندوقه 19 ألف دولار، إلا أنه بنظر الكثيرين من أحرار العالم، نجح في كسب الاحترام والتقدير، لمناصرته (رغم بعده عن منطقة الشرق الأوسط واختلاف العادات والتقاليد والديانات) قضية فلسطين العادلة، واستطاع شرخ الصمت الدولي المعيب، ليعلن أن هناك دولة فلسطينية يعاني شعبها من عدوان غاشم وإبادة جماعية غير مسبوقة عبر مر التاريخ، من خلال رفع الأعلام الفلسطينية في مباراة متابعة ومشاهدة في دوري أبطال أوروبا.
كما نجح سلتيك في تعرية القائمين على الكرة الدولية والأوروبية، الذين سارعوا فورا إلى فرض غرامة على النادي الأسكتلندي، بداعي أن رفع جمهوره الأعلام الفلسطينية يعد استفزازا ويرسل رسائل ذات طبيعة مسيئة، فيما راحت كل الجماهير الأوروبية ترفع أعلام أوكرانيا للتعبير عن التضامن معها في حربها ضد روسيا التي ما تزال مستمرة حتى الآن، في مشهد يكشف زيف الادعاءات الأوروبية، ويفضح ازدواجيتهم في التعامل، ويكشف انحيازهم ضد العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة.
وشهدت الملاعب الأوروبية في الفترة الماضية، تضامنا كبيرا مع أوكرانيا بما يخدم مصالح بلدانهم، التي تقف ضد روسيا في هذه الحرب، ما دفعهم للاستفادة من تأثير الرياضة، من خلال إظهار الشعارات السياسية المؤيدة لأوكرانيا والمنددة بروسيا في المباريات الأوروبية، وسط قبول وإطراء رسميين، وموافقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي أيد مثل هذه الشعارات، فيما حرمها على كل من يدعم ويناصر القضية الفلسطينية حتى لو كان ذلك برفع العلم، في مشهد محزن يؤكد ويفضح ازدواجية المعايير حتى في الرياضة.
وقال نجم الكرة الأردنية السابق والمدرب الحالي هشام عبد المنعم، إن فرض عقوبة على النادي الأسكتلندي كان متوقعا، لما للأعلام الفلسطينية في الملاعب الأسكتلندية من تأثير في تسليط الضوء على الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، خاصة في غزة.
وأضاف، في تصريح لـ”الغد”:“ازدواجية المعايير في“يويفا” وحتى في الاتحاد الدولي“فيفا” ليست بالشيء الجديد، فهناك الكثير من الشواهد والأحداث التي توضح كيفية منع الجماهير العربية أو اللاعبين من إظهار شعارات سياسية في المدرجات أو على ملابسهم الرياضية، بينما تسمح بها لمنتخبات أو أندية أوروبية، بدليل سماح“يويفا” للمنتخبات والأندية الأوروبية، بالتعبير عن تضامنها مع أوكرانيا، وبشكل رسمي ومنظم، كون هذه الشعارات تخدم أهداف بلدانهم السياسية، وهذا قمة الازدواجية في المعايير”.
واستعرض مشجعون أردنيون، ازدواجية المعايير الأوروبية، من خلال التطرق إلى تجميد الرياضة الروسية ومنتخباتها، بسبب الحرب على أوكرانيا، وسمح للجمهور الأوكراني ومؤيديه بالتعبير عن تضامنهم من خلال الرياضة، فيما بقيت الرياضة الإسرائيلية بعيدة عن التجميد أو العقوبات، رغم جرائم الحرب غير المسبوقة التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة.
ووجه الشارع الرياضي الأردني، التحية والتقدير لجماهير سلتيك على رفعها للأعلام الفلسطينية ودعمها للقضية، وتعبيرها عن التضامن مع غزة في وجه آلة العدوان الصهيونية، معتبرين أنها نجحت في فضح ازدواجية الأوروبيين في التعامل، وهذا يسجل لها، وسيذكر التاريخ يوما ما أنها ناصرت أصحاب الحق في العالم، بعيدا عن جنسياتهم ودياناتهم وعقائدهم.
كما اعتبر الجمهور الأردني، أن غرامة الـ19 ألف دولار التي فرضها“يويفا” على نادي سلتيك، تشكل فخرا لهذه الجماهير التي ستدفع هذا المبلغ ليس بسبب مخالفة أو شتم أو إساءة، وإنما لنصرتها لقضية عادلة، وفضحها لممارسات العدوان الصهيوني، وهذه شهادة سيحتفظ بها التاريخ.

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