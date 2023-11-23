أندرو تيت يصف العدوان على غزة بـالإبادة الجماعية والمثير للاشمئزاز (فيديو)

وصف المؤثر الأمريكي-البريطاني والملاكم السابق أندرو تيت، العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية" وأعرب عن رفضه الشديد له.



وفي مقابلة مع الاعلامي بيرس مورغان، حول تصرفات الاحتلال في غزة، أكد تيت أن القضية تتجاوز الانتماءات السياسية، واصفا إياها بـ"المثيرة للاشمئزاز" و"الإبادة الجماعية" وعبر عن رفضه الشديد للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة.



وأوضح تيت أنه لا يحتاج إلى بوصلة سياسية للاعتراف بما يعتبره فوضى أخلاقية في الشرق الأوسط معتبراً أن نقده للعدوان على غزة اعتراض "أخلاقي" على الأحداث التي تتكشف هناك.



هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها تيت عن غزة، فقد هاجم هو وشقيقه تريستان عالم النفس الكندي جوردان بيترسون، واصفينه بـ"المنافق" لتشجيعه على التدمير في غزة.



وخلال بث مباشر على أحد المواقع ناقش الأخوان تيت، تغريدة بيترسون التي حث فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "إعطائهم الجحيم"، مشيرين إلى المفارقة المتمثلة في شخص يدعو إلى الحرب بينما هو يعاني من حساسية تجاه الانتقادات عبر الإنترنت.



وأعرب تيت عن قلقه إزاء سقوط ضحايا من المدنيين في غزة وخاصة الأطفال، ووعد باتخاذ إجراءات ملموسة، وتعهد بالتبرع بمبلغ 200 ألف دولار لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المتضررين من عدوان الاحتلال المستمر في غزة.