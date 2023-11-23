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بطل مسلسل الهيبة: أنا مع السلام وضد عملية 7 أكتوبر (فيديو)

11/23/2023 2:25:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أثار الممثل السوري أويس مخللاتي، بطل مسلسل الهيبة، الجدل بتصريحاته التي أدلى بها ببرنامج فوق الـ18، التي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على قناة الجديد.

وقال مخللاتي: أنا ضد العملية التي حصلت في الـ7 من أكتوبر

وأضاف الفنان السوري: أنا أبحث عن حل بين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو إقامة دولتين والسلام.

هذه التصريحات التي تبناها مخللاتي أغضبت رواد السوشال ميديا، حيث اعتبروها "مستفزة" و"غير عقلانية" وراح آخرون يصفونه بالـ "العميل" و"الصهيوني".

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