كيف يُخفف الزنجبيل من حالات الغثيان والدوار؟

الغثيان هو شعورٌ مزعجٌ بالحاجة إلى التقيُّؤ. ويمكن أن يكون سببه نفسيًا أو جسديًا، وعادة ما ينجم عن مشاكل في الجهاز الهضمي.



ويُعتبر الزنجبيل من بين العلاجات المنزلية، التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراضه.



وأظهرت العديد من الدراسات أن الزنجبيل مفيد في علاج الغثيان، بما في ذلك دوار الحركة وغثيان الصباح، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية.



وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية" في أمريكا أن الزنجبيل يتمتع بدور بارز في الطب الصيني والهندي والياباني منذ القرن السادس عشر.



وتم استخدامه لأغراض طبية في الصين منذ أكثر من 2,500 عام، نقلا عن سي ان ان.



ويتمتّع الزنجبيل بميزة مضادة للميكروبات، ويساعد في الوقاية من أمراض فصل الشتاء.



وأشار الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة على "إكس" إلى أن الزنجبيل يتمتع باستخدامات في الطب البديل أيضًا، وتشمل ما يلي:

-تخفيف أعراض البرد والزكام

-تخفيف آلام الدورة الشهرية

-تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي

-تنشيط الدورة الدموية



ولكن، حذّرت الهيئة من الإفراط في استخدام الزنجبيل، وأوصت باستهلاك 2 إلى 4 غرامات من النبتة الطازجة كحدٍ أقصى في اليوم، مشيرةً إلى أن 250 غرامًا من الزنجبيل المطحون يعادل غرامًا واحدًا من الزنجبيل الطازج.



ويمكن أن يتسبب استخدام الزنجبيل بكميات زائدة بهذه المشاكل الصحية:

-حرقة في المعدة

-الإصابة بالإسهال

-خفض مستوى سكر الدم

-خفقان القلب



ويذكر أن الزنجبيل يتعارض أيضًا مع الأدوية المضادة لتخثّر الدم، والمضادة لتكسر صفائح الدم، ما قد يؤدي لنزيف الدم.