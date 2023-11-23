هل تتواجد الديناصورات على كواكب أخرى؟

هل يمكن أن توجد ديناصورات في كواكب أخرى شبيهة بالأرض؟ وما الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى وجود مثل هذه الكائنات في تلك الكواكب؟ دراسة مثيرة تجيب عن السؤال.



تفيد الدراسة أن هناك إمكانية لوجود بعض الأنواع الشبيهة بالديناصورات على كواكب أخرى بعيدة عن الأرض.

قالت دراسة رائدة إن الديناصورات قد تكون موجودة حالياً على كواكب أخرى. وتفيد الدراسة الحديثة أن هناك إمكانية لوجود بعض الأنواع الشبيهة بالديناصورات على كواكب أخرى بعيدة عن الأرض.

مختارات



وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ليزا كالتنغر من قسم علوم الفلك بجامعة كورنيل الأمريكية، إن "فهمنا الحالي للكواكب الصالحة للسكن قد تأثر بشدة بتاريخ كوكب الأرض، حيث كانت بصمة الديناصورات قوية وواضحة، مما جعل اكتشاف علامات وجودها على كوكب الأرض أكثر سهولة".



ويقول العلماء إن الخبر السار في الأمر هو أن البشر أصبحوا يمتلكون التكنولوجيا التي يمكنهم من خلالها اكتشاف "العالم الجوراسي" على كواكب أخرى، وفقاً لما نشرت صحيفة نيويورك بوست.



وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة العلوم الفلكية البريطانية ، فإنه يمكن للباحثين على الأرض اكتشاف مثل هذه الحياة المحتملة على كواكب أخرى.



ويكمن مفتاح تحديد مكان هذه المخلوقات المحتملة خارج كوكب الأرض في البحث عن المركبات الكيميائية، وهي مركبات غير موجودة على الأرض الحالية ولكنها كانت سائدة خلال عصر الديناصورات.



أيضاً، تشير الدراسة إلى أن زيادة مستويات الأكسجين خلال عصر الديناصورات يمكن أن تكون بمثابة مؤشر هام على وجود حياة معقدة على كواكب أخرى.



قد تكون زيادة مستويات الأكسجين خلال عصر الديناصورات بمثابة مؤشر هام على وجود حياة معقدة على كواكب أخرى.



وتشيردراسات سابقة إلى أن الأرض كانت لديها مستويات أعلى من الأكسجين خلال فترة الديناصورات بنسبة 30 بالمائة، مما سمح لكثير من المخلوقات المتطورة بالنمو. وفي الوقت الحالي، استقرت مستويات الأكسجين على الأرض عند 21 في المائة، وفق ما نشر موقع "ذا ايكونوميست تايمز".



ويقول العلماء إنه من الممكن أن تكون إحدى طرق اكتشاف أنواع شبيهة بالديناصورات على الكواكب الأخرى هي استخدام التلسكوبات المتقدمة على الأرض. ويمكن أن يكون أحد الخيوط في هذه الرحلة الاستكشافية هو ما إذا كان الكوكب في مرحلة الفانيروزويك Phanerozoic .



والمعروف أن مرحلة الفانيروزويك هي المرحلة الأولى من حياة الكوكب وتقدر بملايين السنين. وخلال هذه المرحلة، تبدأ الكواكب في النضوج، وتظهر فيها الكائنات الحية المعقدة متعددة الخلايا.



وتقول الدكتورة ريبيكا باين الباحثة بجامعة كورنيل إن مرحلة الفانيروزويك تمثل نحو 12 بالمائة من تاريخ كوكب الأرض، لكنها تشمل تقريباً كل الوقت الذي كانت فيه الحياة الموجودة وقتها أكثر تعقيداً من الميكروبات".



وتضيف أن "هذا يعطينا الأمل في أنه قد يكون من السهل إلى حد ما العثور على علامات حياة كائنات كبيرة ومعقدة في مكان آخر في الكون"، بحسب ما قالت لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



وبحسب مؤلفة الدراسة ليزا كالتنغر، فإن البحث عن كواكب ذات مستويات أعلى من الأكسجين لا تؤدي فقط إلى اكتشاف أشكال حياة مثيرة للاهتمام فحسب، بل تجعل العملية أسهل قليلاً.