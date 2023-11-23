كيف تتجنب جفاف العينين الناجم عن التدفئة؟

يعاني الكثير من الأشخاص من احمرار وحرقة العينين في فصل الشتاء بسبب الهواء الساخن والجاف المنبعث من أجهزة التدفئة. مجلة ألمانية تقدم خمس حيل بسيطة للحفاظ على صحة العينين.



ويعد جفاف العينين هو أحد أمراض العيون الأكثر شيوعاً خاصة في فصل الشتاء.سواء كنت في الخارج، في السيارة أو في المنزل بين جدرانك الأربعة، لا يمكنك الاستغناء عن التدفئة خلال الأشهر الباردة.

لكن بالإضافة إلى تكاليفها الباهظة، يضر الهواء الساخن والجاف المنبعث من التدفئة بأعيننا. مجلة "فرويندين" الألمانية تقدم خمس حيل بسيطة يمكن اتباعها للحفاظ على صحة العينين.



الهواء النقي

يتسبب الهواء الساخن المنبعث من أجهزة التدفئة في جفاف سطح أعيننا بسرعة أكبر. مما يؤدي إلى فقدان الأغشية المخاطية للعين لأهم حماية توفرها الدموع.

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في غرف دافئة، فيمكنك بسهولة مواجهة ذلك من خلال تهوية الغرفة بانتظام. يجب فتح النوافذ كل ثلاث ساعات على الأقل. التهوية المنتظمة لا تؤدي فقط إلى تحسين جودة الهواء بشكل واضح، ولكن في الوقت نفسه يوفر الهواء النقي أيضاً رطوبة للعينين. كما يعد المشي أثناء استراحة الغداء بديلاً جيداً أيضاً.



شرب الكثير من الماء

تناول كمية كافية من السوائل أساساً مهماً لصحة الجسم، ولكن أيضًا لصحة العيون. من أجل منع الجلد والأغشية المخاطية وكذلك منطقة العين الحساسة من الجفاف، يحتاج جسمنا إلى سوائل كافية.

ولهذا السبب لا ينبغي عليك شرب ما يكفي من الماء في أيام الصيف الحارة فحسب، بل يجب عليك أيضاً الانتباه إليه في أيام الشتاء الباردة. بالنسبة للبالغين، يُفترض أن الاحتياجات اليومية تبلغ حوالي لترين أو كوب من الماء في الساعة.



النباتات ذات الأوراق الكبيرة

من أجل زيادة الرطوبة في الغرفة بشكل طبيعي، تعتبر النباتات أفضل وسيلة لذلك. إذ من خلال التبخر الدائم، يتم تزويد الهواء بالرطوبة باستمرار وإطلاق ما يصل إلى 90 بالمائة من مياه الري الممتصة مرة أخرى إلى هواء الغرفة.

تعتبر الأنواع ذات الأوراق الكبيرة مناسبة بشكل خاص مثل شجرة الزيزفون أو السرخس أو العشب القبرصي وغيرها.



وعاء الماء أو النافورة الداخلية

قد يكون البعض على دراية بهذه النصيحة من خلال جداتهم. وتتمثل هذه النصيحة في وضع وعاء مملوء بالماء على المدفأة.

تتسبب الحرارة في تبخر الماء، والذي بدوره يطلق في الهواء. من المهم تغيير الماء بانتظام وتنظيف الوعاء بشكل جيد، نقلا عن دويتشه فيله.

وهذا يعني عدم وصول الجراثيم إلى الهواء. كما يعمل وجود نافورة مياه داخلية أيضاً على ترطيب الهواء في الغرفة.



قطرات العين

يوصى باستخدام قطرات العين التي تحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يحبس الرطوبة على سطح العين. فمن ناحية، يمكن استخدام قطرات العين بشكل وقائي بهدف مواجهة الضغط الإضافي على العينين الناجم عن الهواء الساخن المنبعث من أجهزة التدفئة.

ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام هذه القطرات أيضاً في علاج جفاف العين والتخفيف من الأعراض المزعجة.