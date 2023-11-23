-->

Friday, 24 November 2023 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الثقافه تنعى الفنان رامي الخالد

11/23/2023 2:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نعت وزارة الثقافة الفنان الأردني رامي الخالد، في بيان صحفي اليوم عبرت فيه عن حزنها لرحيل فنان شاب قدّم إبداعاته مبكرًا، ورحل مبكرًا، وقضت إرادة الله أن تظل ذكراه حاضرة في نفوس الأردنيين، وقد شدا بأغانيه للوطن والمليك والتراث، وأبدع في لون الأغنية الحورانية التي تميز بها.

وأكدت الوزارة أن الفنان الخالد، الذي كان مثالًا للإبداع الأردني، شارك بفعالية وحضور مميز في كلّ المهرجانات الأردنية التي أقامتها، وكذلك كان حاضرًا دائمًا على مسارح مهرجان جرش للثقافة والفنون، جنبًا إلى جنب مع زملائه الفنانين الأردنيين والعرب.

وقدمت الوزارة خالص عزائها لأسرة الفنان الخالد وذويه، ولعائلته الفنية، ممثلةً بنقابة الفنانين الأردنيين وكافة الهيئات الثقافية وكل أصدقائه وجمهوره ومحبيه.

كما أكدت أن الصوت الأصيل الذي أشجانا كثيرًا وقدّمه الفنان الخالد، سيبقى يذكرنا بموهبة فطرية أصيلة، مستذكرةً العديد من الفنانين المبدعين في الشمال الأردني، كالفنان الراحل توفيق النمري والفنان الراحل متعب الصقار، وغيرهم ممن كان إبداعهم انعكاسًا للبيئة الأردنية الأصيلة والمعطاءة بالإبداع.

يشار إلى أن الفنان رامي الخالد الذي وافاه الأجل إثر نوبة قلبية، ارتبطت بداياته بأغانيه من كلمات الشاعر الأردني الراحل حبيب الزيودي، ليستمر بعد ذلك في لونه الخاص به، في مواويل الطرب الحوراني التراثي، في غالبية المهرجانات المحلية، كما في مهرجان جرش للثقافة والفنون، ومهرجان صيف عمان، إضافةً إلى مشاركاته في حفلات فنية في دول عربية،مثل الإمارات وقطر ولبنان، ومهرجانات دولية، مثل مهرجان هانوفر بألمانيا.

MENAFN23112023000072011014ID1107479063

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث