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دمنا واحد فعاليات تضامنية مع الأشقاء في غزة بجبل اللويبدة

11/23/2023 2:25:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






في رسالة من أطفال الأردن إلى أطفال غزة "دمنا واحد"، نفذت جمعية أصدقاء اللويبدة الثقافية، بالتعاون مع جاليري إطلالة اللويبدة وجمعية تواصل الثقافية والمركز العربي الثقافي ودار فن الفسيفساء وعبير خضر للأزياء ومجموعة سيدات اللويبدة ولمة فن ولميس للسياحة والسفر ودارة سهيل للفنون؛ وقفة تضامنية تعبيرية صامتة للوقوف مع لأهلنا في غزة، بمشاركة عدد من المثقفين والفنانين والمجتمع المحلي وأطفال الحي.
وشهدت الوقفة التي احتضنتها ساحة دوار باريس في جبل اللويبدة، وأقيمت مساء أول من أمس، مشاركة لافتة من الأطفال الذين حرصوا على التعبير عن تضامنهم مع أقرانهم من ضحايا العدوان على غزة، من خلال حمل لافتات معبرة عن الواقع المؤلم لما يحدث في غزة والمنددة بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورفعت خلالها الأعلام الأردنية والفلسطينية، وإضاءة الشموع المحمولة برسائل ورقية معبرة عن مشاعرهم تجاه أطفال غزة والشعب الفلسطيني في غزة والمدن الفلسطينية أمام آلة الحرب الإسرائيلية.
كما جسد الأطفال، في صورة تعبيرية، أكفان الأطفال الغزيين الذين راحوا ضحية الحرب الدامية التي افتعلها العدو الصهيوني الغاشم من أعمال وحشية إجرامية ضد الإنسانية، وفي مشهدية، مستكملة قام الأطفال أنفسهم بتجسيد حبل الغسيل ونشر ملابس عليه، كعنوان لمد يد العون والمساعدة والوقوف بجانب الأطفال من التشرد.
وكان رئيس جمعية أصدقاء اللويبدة الثقافية المهندس عمر الطاهات، قد ألقى كلمة، عبر من خلالها عن شكره لكل من أسهم في المشاركة في هذه الوقفة التعبيرية التضامنية مع الأشقاء في قطاع غزة والمدن الفلسطينية، الذين يتعرضون لمجازر يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الأطفال والنساء.

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