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إذا كنت كثير النسيان تناول القهوة.. دراسة يابانية تكشف

11/23/2023 2:25:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توصلت دراسة يايانية جديدة، أن هناك مادة موجودة في القهوة تساعد على تحسين الذاكرة مع التقدم في العمر، وفقا لما نشره موقع Neuroscience News.
ويقول باحثون في جامعة تسوكوبا اليابانية، إنهم قاموا بدراسة على فئران المختبر لمعرفة كيفية تأثير عنصر الترغونلين TG، وهو مكون نباتي قلوي موجود في القهوة، على الذاكرة والتعلم المكاني، أي الجمع بين "اكتساب المعلومات المتعلقة بالبيئة المادية المحيطة والاحتفاظ بها وهيكلتها وتطبيقها".
تحسن كبير خلال 30 يوما
كما أفادت نتائج الدراسة التي نشرتها دورية GeroScience، بأنه بعد تناول TG لمدة 30 يوما، شهدت الفئران "تحسنا كبيرا" في أدائها في اختبار سريري مستخدم على نطاق واسع يسمى متاهة موريس المائية.
ويقول الباحثون إنهم توصلوا إلى أن الفئران التي تناولت TG كان لديها إطلاق أفضل للناقل العصبي و"التهاب عصبي أقل"، وهي "ظاهرة شائعة للشيخوخة المعرفية".
دراسات علم الأعصاب
وتشير نتائج سلسلة طويلة من دراسات علم الأعصاب إلى وجود روابط بين شرب القهوة وتحسين الذاكرة والصحة العامة، وتتضمن بعض الأمثلة الأخرى ما يلي:
- دراسة أجريت العام 2018 في دورية Frontiers in Neuroscience، توصل فيها باحثون من جامعة تورونتو إلى أن مادة كيميائية أخرى يتم إنتاجها أثناء تخمير القهوة، تسمى phenylindanes، يبدو أنها توقف تراكم اثنين من البروتينات السامة في الدماغ، تسمى تاو. وبيتا أميلويد -التي تم ربطها بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.
- توصل تقرير نشرته دورية Annals of Internal Medicine العام الماضي، إلى أن الرجال والنساء الذين شربوا ما بين 1.5 و3.5 كوب من القهوة يوميا كانت لديهم فرصة أقل بنسبة 30 % للوفاة لأي سبب خلال فترة الدراسة مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
- وتشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين استهلاك القهوة وصحة القلب. على سبيل المثال، وجد الباحثون في جامعة كولورادو، الذين يدرسون البيانات الصحية لـ5209 أشخاص في دراسة وبائية يعود تاريخها إلى العام 1948، أن القهوة قد تترافق مع "انخفاض خطر الإصابة بقصور القلب أو الإصابة بسكتة دماغية".
جدير بالذكر أن TG موجود أيضا في بذور الحلبة والفجل إلى جانب حبوب القهوة، لذا، يمكن تناول الخيارات الأخرى لمن لا يفضلون تناول الكثير من القهوة.-(العربية نت)

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