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رياض كامل يخط دراسة في الرواية العربية الفلسطينية- النضوج والارتقاء

11/23/2023 2:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر عن دار الأهلية للنشر والتوزيع- عمان، كتاب بعنوان "الرواية العربية الفلسطينية-النضوج والارتقاء"، للدكتور رياض كامل.
وفي كلمة على غلاف الكتاب، يبين المؤلف أن هذه الدراسة "تهدف إلى تزويد القارئ ببعض المعلومات المهمة حول الرواية العربية الفلسطينية الحديثة عبر التوقف، بإيجاز، عند محطات مهمة في مسيرتها، وتبيان ما يميز هذا الإبداع عن غيره من الروايات العربية، وعلاقتها بأهم الأحداث التاريخية، وبالذات انعكاس النكبة على مجريات أحداث العديد من هذه الروايات، واحتفاء الرواية بالفضاء الفلسطيني، وتعريف القارئ على خصوصيات اللغة والمكان والزمان في الرواية العربية الفلسطينية".
في مقدمته، يقول كامل "إن المتابع لمسار الرواية في فلسطين يجد أنها لا تختلف عن مسار الرواية في كل من مصر وسورية. فقد اعتبر الباحثون أن روايتي "الوارث" التي صدرت في العام 1920 للكاتب خليل بيدس، ورواية "الحياة بعد الموت"، التي صدرت هي الأخرى العام 1920 للكاتب إسكندر الخوري البيتجالي، أول روايتين فنيتين فلسطينيتين"، لافتا إلى أن بعض المصادر تجمع على أن الرواية العربية الفلسطينية بلغت مرحلة النضوج على يد جبرا إبراهيم جبرا (1920-1994)، إميل حبيبي (1921-1996) وغسان كنفاني (1936-1972).
يوضح كامل، أن هؤلاء الثلاثة يرتبط بعضهم ببعض ارتباطا عضويا، نظرا لما لهم، معا، من دور مهم في دعم وتدعيم أسس الرواية العربية الفلسطينية. فقد قدم كل منهم، من موقعه الأيديولوجي والجغرافي، رؤية خاصة أسهمت في ترسيخ وتأصيل هوية الفلسطيني الذي عاش تجربة خاصة به، هي تجربة التهجير والتشتت، والحرمان من الطفولة ومن البيت، ومن حق العودة وإعادة بناء العائلة على المستويين الخاص والعام. وحظي الثلاثة باهتمام النقاد والدارسين في الشرق والغرب، وترجمت أعمالهم إلى لغات عدة.
يتحدث كامل عن جبرا إبراهيم جبرا، الذي نال شهرة واسعة في العالم العربي، وترجمت أعماله إلى لغات عدة. ولقد عرف جبرا بسعة اطلاعه على الثقافات الغربية، فقام بالدمج بينها وبين ثقافته الشرقية في أعماله الروائية. فقد اطلع جبرا عن كثب على الأدب الإنجليزي، منذ سن مبكرة، حيث انطلق منه إلى الغرب وحضارته، فوظف في كتاباته الأساليب والتقنيات الغربية الحداثية التي عرفها عن قرب من خلال دراسته الأدب الإنجليزي، التي بدأ من الكلية العربية في القدس التي كانت تدرس الأدب الإنجليزي للطلاب، وبالذات مسرحيات شكسبير، ثم دراسته اللغة الإنجليزية في أحسن الجامعات الإنجليزية التي وصلها بفضل تميزه ونجاحه في مدرسته.
ويقول المؤلف، إن جبرا بعد حصوله على شهادة الماجستير في الأدب الإنجليزي، مما أهله لكتابة روايتين باللغة الإنجليزية، فقد كتب رواية "صراخ في ليل طويل" (1946)، التي أعاد كتابتها باللغة العربية سنة 1955، ورواية "صيادون في شارع ضيق" (1960) التي ترجمت هي الأخرى إلى العربية (1974)، لافتا إلى أن جبرا عمد في رواياته على توظيف تقنيات رواية تيار الوعي، والتناص والإحالات إلى الكتب المقدسة، وخاصة الإنجيل، فضلا عن توظيف الأساطير والموسيقا، مستفيدا من ثقافته التي اكتسبها من الغرب مباشرة.
ويشير كامل إلى أن جبرا ابتعد عن أسلوب الخطابة الذي كان متبعا سواء في الشعر أو في القصة والرواية، حتى بات في عين بعض الباحثين من رواد الحداثة في القصة والرواية العربية عامة، مؤكدا أن جبرا يعد من أوائل كتاب الرواية الحداثيين، وأحد أهم الأدباء في تاريخ الأدب الفلسطيني الحديث، وأنه شغل الدارسين والباحثين بالبحث والتنقيب، بفضل غزارة عطائه وتنوعه، وما يزال يشغلهم حتى اليوم.
ويقارن كامل بين جبرا الذي قدم رصيدا هائلا في حقول الأدب المتنوعة من خلال غربته في العراق، وبين إميل حبيبي، الذي بقي بعد النكبة يقارع من الداخل الوطن، من خلال واقع جديد مربك هو واقع العربي الفلسطيني الذي تحول، في وطن الآباء والأجداد، إثر تهجير غالبية سكان البلاد العرب الأصليين، من أكثرية مطلقة إلى أقلية داخل دولة تتبنى الفكر الصهيوني. ينظر العربي إلى ما كان وإلى ما صار؛ هنا هو مبتور عن شعبه وعن أهله المهجرين خارج الوطن، ويعيش تحت قوانين مجحفة وصادمة لا تجيز له زيارة الأهل والأقرباء والأصدقاء، حتى في داخل الوطن، إلا بإذن من الحاكم العسكري. وقد صودرت أرضه مصدر عيشه الأهم، وبات يبحث عن لقمة عيشه في المستوطنات التي أقيمت حديثا، أو تلك التي أقيمت على أراضي القرى العربية.
ويقول المؤلف، في ظل هذا الواقع الجديد الهجين شحن حبيبي بغضب عارم وألم عميق عبر عنه من خلال إبداعاته المتنوعة بدءا من قصة قصيرة بعنوان "بوابة مندلبوم" (1954) المستوحاة من قصة حقيقية؛ حيث اضطرت والدته لأن تتركه في البلاد لتلحق بابنها الأصغر المهجر في دمشق، فتموت هناك بعيدا عن الوطن، لتصبح بالتالي حكاية الفصل العنصري بين الفلسطيني هنا الذي كان جزءا لا يتجزأ من عالم عربي كبير ثم بات مقطوعا كليا عن محيطه الواسع، محروما من التواصل مع أهله ومع أبناء شعبه العربي.
وتابع حبيبي في رحلة الإبداع، فكانت "سداسية الأيام الستة" (1968) ثم روايته الشهيرة "الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل" (1974) التي اعتمد فيها على أسلوب المفارقة والسخرية السوداوية لتصوير هذا الواقع الهجين وكشف حالة الضياع التي يعيشها العربي في ظل دولة تسلب حق الفلسطيني في العيش بكرامة وتزيف هويته وتراثه وشعره وأدبه، هي في اعتقادي رواية الفلسطيني المشوه بفعل الواقع الجديد.
ولربما كانت عودة حبيبي في كتاباته إلى التراث العربي عامل تعويض عن خسارته على أرض الواقع، خاصة وأنه يكتب من أجل تثبيت الهوية العربية التي يصر الآخر على مصادرتها، إذ يبدو أن العرب كلما شعروا بتهديد وجودي عادوا إلى الماضي كملاذ يفاخرون به، وقد برز ذلك بشكل ملحوظ إثر حملة نابليون الغربية على الشرق العربي، فكانت هناك عملية إحياء للتراث العربي وظهور أنواع أدبية حديثة. واستلهم حبيبي مادة كتاباته من التراث، فخلق كتابة أدبية مغايرة تأخذ موضوعها من الحاضر وتؤثقه وتغنيه بأساليب القدامى، وتخلق في الآن ذاته أسلوبا جديدا في شكل الرواية العربية الحديثة.
ويرى كامل أن "غسان كنفاني"، الذي عاش تجربة النكبة بكل عذاباتها وتفاصيلها منذ التهجير القسري طفلا، فتنقل من بلد عربي إلى آخر، وذاق طعم هزيمة 1967 ومرها، فعبر عن ذلك من خلال مجموعة من إبداعاته التي بلغت ثمانية عشر مؤلفا، تشهد على عبقرية هذا المبدع الشاب، وعلى رؤيته المتطورة في التعامل مع الوطن والهوية. فكنفاني صاحب مشروع فكري فلسفي يضع فكرة حق العودة في سلم أولوياته، ويبني مشروعه وفق هذه الرؤية؛ الإنسان قضية والوطن قضية، فهو البيت والإنسان والشجر والماضي والحاضر والمستقبل.
كما أن كنفاني هو ابن الصدمتين: النكبة والنكسة. جرب النكبة وذاق مرها وهو طفل صغير، فكانت الصدمة الأولى التي تستوجب دراسات عديدة لتبيان مفهومها وأثرها على طفل يهجر مع أهله ويترك بيته وماضيه وذكرياته وأترابه. ولما عاد الأمل إلى العالم العربي وإلى الشعب الفلسطيني كانت الصدمة الثانية، "صدمة النكسة" (1967) وتحطم آمال الأمة العربية وهي ترى أحلامها تبعثرها الرياح وتذروها بعيدا.
ويقول كامل، إن الصدمة الثانية كان لها التأثير الكبير على المثقف العربي، وعلى المواطن العادي لأنها جاءت بعد قناعة كثيرين بحصول تحول سياسي في الشرق الأوسط يعيد الخريطة إلى ما كانت عليه قبل عشرين عاما، وصدرت روايات عديدة تصور هذا الواقع المتعثر، المؤلم والكئيب. ولكن كنفاني ذهب باتجاه آخر، فقد وجد أن تصوير الواقع المؤلم هو واجب، لكنه يبقى منقوصا إذا لم تفتح كوة للأمل. فكانت روايتاه "عائد إلى حيفا" (1969)، "أم سعد" (1969) كتابة الأمل رغم الألم، ودعوة إلى اتخاذ مسار فلسطيني مستقل، بعيدا عن إخفاقات الأنظمة العربية.
بالرغم من حماسة كنفاني السياسية وانتمائه الأيديولوجي المعروف الذي آمن به إلا أنه، في كتاباته، فهو أديب أكثر منه سياسي، إذ ابتعد عن الأدب الخطابي، مؤمنا أن الكلمة الهادئة تخترق الوجدان والعقل والعاطفة مثلما يخترق الماء الهادئ أعماق الأرض. ولهذا فقد اعتبرت روايته "رجال في الشمس" (1963) الرواية الفنية الثانية في فلسطين والأردن بعد رواية "صراخ في ليل طويل" لجبرا.
لم يدق كنفاني جدران الخزان في روايته "رجال في الشمس" فقط. فقد راودته هذه الفكرة في كل كتاباته السابقة واللاحقة. إن فكرة خلدون/ دوف في "عائد إلى حيفا" الذي أصبح جنديا في الجيش الإسرائيلي لهي فكرة في غاية الذكاء لدق جدران الخزان منعا لما يمكن أن تؤول إليه الأمور. فقد رأى أن فقدان الوطن قد يجعل الفلسطيني يفقد الأمل، فعمد إلى تجنيده فكريا، وتثويره ضد واقعه وشحنه بالإرادة، إذ من دون الإنسان ومن دون الذاكرة يختفي الوطن كليا. فهذا "سعيد س" بطل رواية "عائد إلى حيفا" يخاطب المرأة اليهودية التي سكنت في بيته، قائلا: "طبعا نحن لم نجئ لنقول لك اخرجي من هنا، ذلك يحتاج إلى حرب".
ويقول المؤلف، إن خلاصة هذه الدراسة أظهرت أن كتابات هؤلاء الأدباء الثلاثة هي في معظمها محصلة "الصدمة" التي تستحق دراسة أكبر وأوفى من المختصين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع. كان جبرا وحبيبي شابين صغيرين حين وقعت النكبة، وكان غسان حينها طفلا، ولما بعثت الآمال من جديد كانت النكسة الصدمة الثانية، فكان من الطبيعي أن تنال هاتان الصدمتان حيزا واسعا من إنتاجهم.
ويرى أن هزيمة 1967 كانت منبها إلى خلل شامل في منظومة وبناء العالم العربي عامة، وقد ظهرت إثر ذلك مجموعة من الكتابات الروائية العربية التي تبين الإحباط العربي وخيبة أمل العرب وفقدانهم الثقة بهذه الأنظمة، لكن صدمة الهزيمة كانت بالنسبة للفلسطينيين محفزا كي يعيدوا النظر فيما كان من قبل، وشهدت فترة ما بعد النكسة هبة جماهيرية فلسطينية تؤكد أهمية دور الفلسطيني في حمل دور الريادة، كما تجلت في أعمال هؤلاء الثلاثة وفي أعمال أدبية فلسطينية كثيرة.
ويشير المؤلف إلى أن المتابع يشاهد أن هناك أفكارا متشابهة فيما بين هؤلاء الثلاثة، وأخرى مغايرة وذلك وفق الجغرافيا والأيديولوجيا التي تبناها كل منهم. يشترك الثلاثة في التفكير بمستقبل أفضل وأكثر أمنا وأمانا كي لا تتكرر النكبة والنكسة. يرى غسان أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال مقاتل مؤمن بحقه بالعودة، ويرى جبرا أن ذلك يحتاج إلى إيمان فلسطيني داخلي بحق العودة، ويبحث حبيبي عن هوية فقدت فيراها في عودة الوعي.
ويتابع كامل "انطلق الثلاثة في كتاباتهم من خلال أيديولوجيا ترى أن الصراع ليس بين شعبين، إنما هو خلاف عقائدي بين فكرين متناحرين، فبنى كل منهم مشروعه على أساس نشر الوعي من ناحية ومصارعة الآخر من ناحية ثانية، وذلك يتطلب التوجه نحو ثلاث جهات على الأقل: الداخل الفلسطيني، والعربي عامة، والرأي العام العالمي، فكانت الترجمة التي قام بها جبرا مشروعا تثقيفيا مهما موجها للعربي حيثما تواجد، وكانت كتابات كنفاني وحبيبي ومقالاتهما السياسية موجهة إلى كل الجهات، وكانت الأعمال الأدبية على اختلافها كتابات مؤدلجة لتجنيد الداخل والخارج وشحن الإرادة العربية وإعادة الثقة بالذات في ظل هزيمتين كبيرتين: النكبة والنكسة".

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