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إشهار كتاب الأحزاب السياسية: أطروحات نظرية وعملية للدكتور أمين المشاقبة

11/23/2023 2:25:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برعاية دولة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، وبحضور مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة وعدد من القامات والمهتمين بالعمل الحزبي والسياسي في الأردن، استضافت المكتبة، مساء أول من أمس، الأستاذ الدكتور أمين المشاقبة لحفل إشهار كتابه "الأحزاب السياسية: أطروحات نظرية وعملية- الحالة الأردنية"، وشارك في الحديث عن الكتاب كل من الدكتورة ريم أبو حسان، الدكتور نضال البطاينة، الدكتور هاني أخو رشيدة، وأدار الحفل الدكتور محمد أبو رمان.
تحدثت د.أبو حسان عن أهمية الكتاب، فهو يطرح في فصوله الستة سردية كاملة للحالة الأردنية للأحزاب السياسية، ابتداء من تعريف الحزب ونشأته ومكوناته وإيديولوجيته مروراً بتاريخ الأحزاب السياسية في الأردن وصولاً نحو واقع الأحزاب الحالية للعام 2023، وبصورة تفصيلية متسلسلة تجذب القارئ منذ بداية الصفحة الأولى وصولاً إلى آخرها.
وبينت أن الكتاب حقق هدفه في دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية، من خلال أطروحات نظرية وعملية للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض في الحياة السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة في عملية اتخاذ القرار السياسي أو مشاركة السلطة السياسية.
وأشاد د.البطاينة بالكتاب وبما تناوله من حيث الجانب النظري والعملي للأحزاب وتاريخ الأحزاب، فهو كتاب يحمل حقائق ومعلومات مهمة لكل مواطن، وهو إضافة نوعية متكاملة للأحزاب السياسية.
وأشار د.أخو رشيدة إلى أن الكتاب إضافة نوعية ويعد أول دراسة متكاملة حول الأحزاب، وأضاف أننا مقبلون على حياة حزبية، لذلك يجب أن تكون على أساس فكري وليس على أساس فزعة، كما يجب أن تكون هنالك أحزاب برامجية تحمل عقيدة من أجل تحقيق ما تصبو إليه أو أن تصبح لدينا أحزاب عشائرية لا تنسجم والعمل الحزبي المسيس.
قال د.المشاقبة "إن الكتاب يهدف إلى دراسة الحياة الحزبية في الدولة الأردنية من خلال أطروحات نظرية وعملية، للتعرف على ماهية الأحزاب السياسية ومدى نجاحها أو قدرتها على النهوض بالحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية".
وأضاف "أن الكتاب يشتمل على ستة فصول، جاء الفصل الأول على الإطار النظري من حيث المعنى والنشأة، وتناول الفصل الثاني مكونات الحزب من التنظيم والعضوية والأيديولوجية ودرجات المشاركة السياسية، أما الفصل الثالث فقد عالج تصنيف الأحزاب ووظائفها، في حين تحدث الفصل الرابع عن تاريخ الأحزاب السياسية في الأردن في مرحلتين، هما مرحلة 1920-1946 ومرحلة الأحزاب السياسية منذ الخمسينيات، وتحديداً 1952-1957، وجاء الفصل الخامس للحديث عن التشريعات الأردنية للأحزاب السياسية من حيث التطور التشريعي وقانون الأحزاب الجديد رقم 7 لسنة 2022 ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب والمشاركة السياسية للأحزاب في الانتخابات النيابية منذ العام 1989 ،وعالج الفصل السادس الأحزاب السياسية الأردنية للعام 2023 والتيارات السياسية وأعداد المنتسبين للأحزاب".
وأشار الى أن الهدف من الكتاب، هو إثراء الإدراك والمعرفة السياسية للعامة قبل الخاصة ودارسي الحياة السياسية، وخصوصاً العاملين في حقل الأحزاب السياسية.

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