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الغزيون بتكاتفهم يرسمون صورة مشرقة بين ركام الدمار

11/23/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






في غزة الصمود، المشهد مختلف تماما، التوقعات مرفوضة والسيناريوهات مفاجئة حتى الاستجابة للأحداث صادمة. شعب مختلف وتجسد اختلافه بأفعاله وصموده ومقاومته وتشبثه في الأرض والعرض والحق.
يبدو أن قوات الاحتلال لم تحسب حسابا لإرادة شعب لا يقهر وعزة نفس لا تكسر، ففي الوقت الذي كانت آليات العدو الصهيوني تمارس حرب الإبادة، كان هناك أشخاص يرممون ما يكسر الغاصب ويجبر الشعب الطاهر.
مشاهد متعددة ودروس في المسؤولية الاجتماعية حتى في أصعب الظروف يقدمها الغزيون والغزيات اليوم تحت نيران القصف الصهيوني الغاشم، رافضين أن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل كانوا جزءا حقيقيا في الوقوف في وجه العدو، وساندوا الناجين والنازحين وحتى الجرحى.
بعد العدوان المتكرر على المدارس وتوقف العملية التعليمية تماما في قطاع غزة، لم تقف المعلمات مكتوفات الأيدي، وإنما توجهن للمستشفيات ليقفن إلى جانب الكادرين التمريضي والطبي.
أصبحت معلمات غزة اليوم ممرضات، يضمدن الجراح ويسعفن الناجين ويتعرفن على الأطفال مجهولي الهوية، ففي الغالب هم طلابهن وطالباتهن، فكن أشبه بالملاك الحارس للأطفال الناجين من القصف وحتى الشهداء.
في غزة أيضا، لم يعد اللحام يحرص على بيع اللحوم الموجودة في ملحمته، بل آثر إطعام النازحين والناجين من القصف الصهيوني الغاشم.
أخذ لحام غزة على عاتقه، مسؤولية إعداد وجبات من الأرز واللحم وتوزيعها على النازحين، لسد جوعهم ومعاونتهم على الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في ظل انقطاع المساعدات والمواد التموينية التي تمكنهم من إطعام أطفالهم.
ليس الطعام وإسعاف الجرحى وحده ما كان يقدمه الغزيون، فبعد أن طال القصف محلات الملابس، بادر أحد أصحاب المحلات بالإعلان عن تقديم الملابس النسائية كافة مجانا للنازحات والناجيات "ليسترن بها أنفسهن"، بعد أن خرجن من ديارهن دون إحضار ملابس إضافية.
صور مختلفة من التعاون ومساندة الآخرين تجلت في غزة بأبهى صورها، فالمصاب واحد والفقد واحد والألم واحد.
في غزة فقط، كان يركض الناجون لتفقد بيوت جيرانهم من القصف، وللتعرف على أسمائهم وإحصاء عددهم. يهبون لإنقاذهم، لم يقف أحد لحظة مكتوف الأيدي، فنرى غزاويا باليد اليمنى يسعف طفله واليسرى تزيل الركام عن جاره.
الخبز والطعام والماء وحتى المواساة لم تكن في غزة لحظة إلا بالمشاركة، ففي كل يوم يتشارك الغزيون مشاعرهم وآلامهم وأوجاعهم حتى مخاوفهم، تقاسموا الغطاء وحتى لحظات البكاء، طمأنوا بعضهم بعضا بمصابهم الواحد، فإن تيتم واحد شاركوه اليتم، فقد خسر معظمهم غالبية أفراد عائلته، وإن بتر أحد أطراف أحدهم، فلا بأس، ففي كل عائلة طرف مبتور.
صورة أهالي غزة في التكافل والتعاون وتحمل المسؤولية مشرقة بين ركام الدمار والقتل والإجرام والتخاذل والتآمر والصمت. أعدوا أنفسهم إعداداً جيداً لأنهم يعلمون أن مهمتهم عظيمة، وأن عدوهم ومن يقف معه ويدعمه يتفنن بإجرامه ويتباهى بسيل الدماء التي أراقها.
وهم يعلمون العالم دروساً ليس فقط في المقاومة والصمود، بل في أخوتهم وتآلفهم وقدرتهم على الإبداع في أقصى الظروف.
ومن جهته، يشير اختصاصي علم الاجتماع الأسري مفيد سرحان إلى أن حرب الإبادة مستمرة في غزة، وأدت إلى استشهاد أعداد كبيرة وإصابة أعداد أخرى بجروح وفقدان آخرين في عدوان يشنه العدو الصهيوني استخدم فيه كل أنواع الأسلحة وبدعم مباشر من دول غربية عدة وتم إمداده بالسلاح والمال والغطاء السياسي.
ولأن العدو يفتقد لأدنى القيم الإنسانية وبسبب التواطؤ والصمت الدولي وحقده على أهالي غزة وعدم قدرته على المواجهة المباشرة مع المقاومة، فقد قام بتدمير المنازل وقصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة والشوارع والبنى التحتية وقطع الماء والكهرباء ومنع الدواء والوقود والطعام في حصار ظالم يتم تحت بصر العالم وسمعه.
إلا أن هذه الصورة البشعة يواجهها أهالي قطاع غزة ببسالة وصبر وثبات حير العالم، فالصغير والكبير والمرأة والرجل يهتفون أنهم باقون في أرضهم يرفضون التهجير، ورغم الألم والإجرام لا تجد منهم إلا الصبر والثبات والدعاء إلى الله بالنصر. فما نشاهده جميعاً وينقله الإعلام من مشاهد مؤلمة غير مسبوقة زاد من درجة تعاون وتكافل أهالي القطاع، فهم يتسابقون لانتشال الشهداء والجرحى بأيديهم من تحت الدمار، لعدم قدرة كوادر الدفاع المدني على الوصول نظراً لحجم الدمار الكبير وتجريف الطرقات، وهم يقومون بذلك دون خوف من القصف، في مشهد يؤكد عظمة هذا الشعب وتمسكه بوطنه واستعداده لتقديم مزيد من الشهداء، وفق سرحان.
ويقول "الناس يتقاسمون لقمة العيش على قلتها وشربة الماء على ندرتها، وهم يفترشون الأرض أو يحتمون تحت سقف مدرسة أو مسجد أو كنيسة أو في ساحة مستشفى لم يسلم أي منها من القصف والتدمير. فقباحة الاحتلال وافتقاره لأدنى المعايير والقيم والأخلاق والإنسانية يقابلها مشهد الفلسطيني المؤمن بعدالة قضيته الملتزم بقيمه وأخلاقه حتى في ظروف الحرب والافتقار لأدنى متطلبات الحياة".
ويشرح سرحان "التربية التي نشأ عليها أهل غزة وارتباطهم بالدين والأرض والقضية، تجعلهم الأكثر التزاماً بالمسؤولية تجاه بعضهم بعضا، فالشدائد هي التي تكشف عن معادن الرجال، وفي الظروف الصعبة يظهر الناس أفضل ما لديهم، حتى وهم يموتون".
هي منظومة القيم التي يجب على العالم أن يتعلمها، فهي مستمدة من رسالة عالمية ليست قائمة على المصلحة أو المنفعة وليست مؤقتة أو موازينها مختلة، حتى في تعاملهم مع عدوهم فإنهم يحسنون التعامل مع الأسرى، في حين يقوم هو بقصفهم إذا استطاع ذلك.
ويضيف سرحان "صورة النساء اللواتي يستخدمن أبسط الوسائل لإعداد الخبز بعد قصف المخابز يراها العالم، لعلها تثير ولو شيئا مما يسمى بـ"القيم الإنسانية" أو يدرك أن هذا الشعب هو من يستحق الحياة وأنه غير قابل للانكسار".
وأيضا مجموعات الرجال الذين "افتتحوا" مطعماً في العراء وبين ركام البيوت لإعداد الطعام ضمن ما تيسر لديهم، لتقديمه لأبناء شعبهم ليسهموا فيما يعينهم على البقاء وليكونوا عوناً للمجاهدين، فالجميع في هذه المعركة جنود، منهم من يقاتل بسلاحه ومنهم بصبره وثباته أو بماله أو القيام بواجب العون والمساعدة.
ويختم "جميعهم يعمل بكل استطاعته وما يتطلبه ظرف الحرب، فكل السيارات أصبحت سيارات إسعاف، بل والعربات البسيطة التي تجرها الدواب تقوم بواجبها في نقل الجرحى والمرضى والناس، فلا عذر لأحد، وهم لا يبحثون عن أعذار بل يذللون الصعاب".

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