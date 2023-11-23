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الفايز: الهدنة في قطاع غزة تشكل انتصارا للمقاومة الفلسطينية وحماس

11/23/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، ان الوصول الى هدنة في قطاع غزة يشكل انتصارا للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس ، التي استطاعت فرض شروطها على قادة دولة الاحتلال الاسرائيلي، حيث فشل نتنياهو في فرض شروطه ولم تستطع قوات الاحتلال احراز اي تقدم عسكري في حربها على قطاع عزه بعد قرابة شهر ونصف من العدوان ، سوء استمرارها في ارتكاب المجازر الوحشية وجرائم الحرب بحق الاطفال والنساء والمدنيين.
وقال الفايز في تصريحات لقناة الجزيرة في قطر ، ان الاستراتيجية العسكرية للكيان المحتل المتمثلة في القضاء على حماس فشلت ، وان تصريحات وتهديدات نتنياهو بالعودة الى مواصلة العمليات الحربية على القطاع بعد انقضاء الهدنة ، يؤكد عدوانية دولة الاحتلال ، لكنها لن تستطيع القضاء على حماس وتحقيق اية اهداف من اهدافها .
وفيما يتعلق بمواقف الاردن من مساعي قادة دولة الاحتلال وتصريحاتهم حول تهجير الفلسطينين ، سواء تهجير اهالي قطاع غزه الى مصر ، او تهجير فلسطيني الضفة الغربية الى الاردن ، اكد الفايز في تصريحاته لقناة الجزيرة ، ان موضوع التهجير لدى قادة الاحتلال مطروح بقوة ، لكن الرد الاردني والمصري كان حازما وقويا في رفض التهجير القصري ، وهذا ما اكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي .
وقال الفايز ان جلالة الملك أعلن وبكل صراحة ، أن التهجير القصري هو بمثابة إعلان حرب بالنسبة للاردن ، وخاصة على ضوء ما يجري في الضفة الغربية الان ، من تقتيل واعتداءات ومداهمات للمخيمات والمدن ، اضافة الى تهجير حوالي الف عائلة فلسطينية من بيوتهم ، وتجاوز عدد الشهداء حتى اليوم في الضفة الغربية المئتين شهيد ، جراء الاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين ، فهذا الاجرام الاسرائيلي هدفه واضح ، وهو التهجير القصري للفلسطينيين مؤكدا ان المواقف والاجراءات الاردنية والمصرية تجاه محاولات التهجير القصري ستكون إجراءات حازمة.
وبحصوص المطلوب من العرب فعله حال استمرار العدوان الاسرائيلي بعد انتهاء الهدنة على الشعب الفلسطيني ، اشار الفايز الى ان القمة العربية الاسلامية التي عقدت موخرا في السعودية ، انبثق عنها تشكل وفدا وزاريا يضم عددا من وزراء خارجية الدول العربية والاسلامية ، بهدف اطلاع العالم على حقيقة هذه العدوان الاسرائيلي الهمجي والعمل على وقفه ، وقد بداء الوفد زياراته من بكين وموسكو وستشمل العديد من الدول الغربية .
وفي هذا االاطار اكد الفايز على ضرورة ان يكون هناك ضغطا عربيا على المجتمع الدولي ، من اجل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني ومحاسبة اسرائيل على جرائمها ، مبينا ان الدول الغربية وامريكا لها مصالح اقتصادية كبيرة مع الدول العربية والاسلامية ، ولهذا يجب استخدام الثقل الاقتصادي للامتين العربية والاسلامية ، من اجل كبح جماح هذا العدوان الغاشم .
وقال ان المطلوب اليوم التحدث بجراءه ووضوخ وقوة مع امريكا والدول الاوروبية ، حول وقف العدوان الاسرائيلي ووقف حرب الابادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه ، حيث بلغ عدد الشهداء والمصابين حتى اليوم عشرات الالاف ، سبعين بالمائة منهم اطفال ونساء .
واكد الفايز في تصريحاته بضرورة افهام امريكا والدول الاوروبية انه لا يمكن السكوت عن ما يجري في غزه من جرائم حرب ، فلا احترام للقانون الدولي ، ولا للقانون الإنساني وقواعد الحرب، وانه لا يجوز استمرار اسرائيل دولة فوق القانون؟ لهذا يجب أن يكون هناك كلام عربي اسلامي جريء وقوي مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ، والتأكيد بانه لا يمكن السكوت عما يجري بغزة ، مبينا ان استخدام الثقل الاقتصادي العربي والاسلامي سيؤدي الى النتيجة التي المطلوبة ، وهي وقف العدوان الاسرائيلي ، فلغة الشجب والاستنكار لن تجدي نفعا ولن توقف العدوان .

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