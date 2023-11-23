ثوانٍ حبست الأنفاس.. كيف انقذت مكالمة على 911 حياة رضيعة ووالدتها؟



أنقذت مكالمة حياة رضيعة وأعادت والدتها إلى بر الأمان بعد أن استغاثت الوالدة على هاتف الطوارئ الموحد 911 بكوادر الأمن العام .



وشكرت السيدة في حديث لإذاعة الأمن العام متلقي البلاغات على هاتف الطوارئ 911 على سرعة الاستجابة وربطها عبر الهاتف مع مسعفي الدفاع المدني الذين أرشدوها لإجراء الإسعافات الأولية الضرورية لحين وصول سيارة الإسعاف.



وبينت أن رضيعتها تعرضت قبيل منتصف ليلة الثلاثاء لحادثة اختناق أثناء الرضاعة فقامت على الفور بالاتصال على هاتف الطوارئ 911 الذين استجابوا بشكل مباشر وقاموا بربطها هاتفياً مع مسعف من داخل عرفة عمليات دفاع مدني شرق اربد والذي أرشدها لتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول الكوادر الإسعافية الميدانية.



وأضافت أنها نفذت توجيهات المسعف حتى استعادت الطفلة – بحمد الله- عافيتها وصحيتها بشكل طبيعي، بالتزامن مع وصول فريق الإسعاف حيث تم نقلها إلى المستشفى المختص للتأكد من سلامتها وطمئنة ذويها.

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