جولات لجنة قمة الرياض.. هل تثمر بوقف العدوان وتحقيق السلام؟

في الوقت الذي بدأ فيه تحرك دولي "عربي وإسلامي" دولي، لوقف الحرب على غزة، لاحت بشائر أمل وتفاؤل لهذا التحرك، بأن يحقق أثرا إيجابيا، سيترجم إلى تعاطٍ جاد مع هذا الحدث، بحسب محللين.



وبين هؤلاء المحللون في حديث لـ"الغد"، أنه وبرغم أن هذه الخطوة إيجابية، لكن من المهم توصيل رسالتها للدول التي أعلنت موقفا ضد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثل أميركا وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.



وأكدوا أنه في ظل العدوان السافر والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة، لا بد من وضع الضغوط اللازمة لإيقاف تلك الممارسات.



وكانت لجنة وزارية مكلفة من القمة "العربية الإسلامية"، والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، حيث كانت محطة أمس لها في موسكو، التقت خلالها وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف، وجرى بحث العدوان على غزة معه، وطالبت اللجنة بوقف إطلاق النار فورا وإيصال الإمدادات والإغاثات الإنسانية للقطاع والبدء بعملية السلام فورا.



وبدأت اللجنة زيارتها إلى الصين، أول من أمس لـ"إيصال رسالة واضحة"، بضرورة وقف إطلاق النار في غزة "فورًا"، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع، إذ التقت وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي أكد أن الصين تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط، داعيا العالم "للتحرك بشكل عاجل" لوقف الأزمة الإنسانية في القطاع.



أمس، عقدت اللجنة، اجتماعاً في العاصمة البريطانية لندن مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.



ورحب المجتمعون بجهود الوساطة المشتركة لمصر وقطر، والولايات المتحدة الأميركية، التي أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في القطاع، مؤكدين ضرورة البناء عليها وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار بأسرع وقت.



وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في القطاع، مؤكدين أن ذلك يعد أولوية للدول العربية والإسلامية.



وطالبوا بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة.



وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، مشددين على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، عبر تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.

وناقش الاجتماع، تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، والسماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في القطاع ومحيطها.



وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض جميع أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.



عميد كلية الدراسات الدولية بالجامعة الأردنية د. محمد القطاطشة قال: "أعتقد يأن هذه اللجنة، تسير في اتجاه شرح وجهة النظر للعالم بشأن ما يجري في غزة بخاصة في الصين وروسيا".



وأضاف قطاطشة: "عبرت هاتان الدولتان (الصين وروسيا) عن موقفهما مسبقا بأنهما ضد العدوان، لكن العنوان الرئيسي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعلى اللجنة الاشتباك معها، ومن دون ذهاب اللجنة إليها لا أعتقد بأن التحركات ستفيد كثيرا بوقف العدوان".



ورأى أن الوضع الطبيعي هو الضغط على الولايات المتحدة، على ألا يكون ذلك بعرض وجهات النظر فقط بل بالمواقف، بمعنى أن تكون هناك سياسة خشنة مع الولايات المتحدة، ذلك أن الكيان الصهيوني ليس وحده من يتخذ قرار إيقاف الحرب.



وأوضح: "اليوم، بايدن نفسه في كل لقاء يقول إن وقف الحرب هو لصالح حماس، فهو يؤازر الرواية الصهيونية الليكودية التي يقرها اليمين المتطرف، الذي يدير الكيان حاليا"، مضيفا: "بالتالي يجب أن يكون التحرك الأساسي باتجاه تلك الدول، أما بقية الدول كالصين فقد عبرت عن موقفها مسبقا بأنها ضد الحرب".



يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية علقت على اجتماع وزير الخارجية الصيني بنظرائه العرب بقولها إن الولايات المتحدة "ترحب بلعب الصين دورا بناء في الشرق الأوسط".



بدوره، يرى وزير الإعلام الأسبق محمد المومني أن التحرك العربي والإسلامي سيكون له أثر لجهة إيصال صوت الأمة بشأن ما يحدث في غزة إلى دوائر القرار العالمية.



وقال المومني: "على الأقل نحن نقوم بدورنا كأمة عربية وأمة إسلامية بإعلاء الصوت واستخدام اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل أن نقول للعالم إن ما يجري في غزة هو ظلم وانتهاك سافر للقانون الدولي، وهو جرائم حرب".



وأضاف: "نأمل أن يقوم العالم بوضع الضغوط اللازمة على الاحتلال من أجل وقف هذا العدوان".



من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية محمد مصالحة: "أعتقد أن هذه الكتلة من الدول العربية والإسلامية ترسل رسالة قوية إلى الدول المستقبلة لهذا الوفد بأن هناك عددا كبيرا من الدول تتبنى هذا الموقف وعلى العالم أن يستجيب".



وأضاف مصالحة: "ما يجري على أرض الواقع في الحقيقة هو نتيجة سياسات الاحتلال وممارساته وتنكيله بالشعب الفلسطيني، وقد بدأ التحرك يمنح التغيير في الرأي العام العالمي".



ولفت إلى أن المظاهرات التي تحدث كفيلة بأن تضغط على صناع القرار في الدول المؤيدة للعدوان لتغيير مواقفها التي تجانب حقيقة العدالة في العلاقات الدولية.



والجانب الآخر، بحسب مصالحة، هو أن السياسيين سيعيدون النظر في المواقف التي يشعرون أنها ستجعلهم يخسرون الأصوات الانتخابية، نظرا لتبنيهم سياسات غير عادلة وغير إنسانية في دعمهم للتنكيل والذبح الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.



وبين أن مثل هذا التحرك الذي يشمل أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية، يبعث للعالم رسالة بأن هناك كتلة دولية كبيرة جدا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا بد من أخذ هذا الأمر في اعتبار العالم.



ورجح مصالحة أن يؤخذ بملاحظات الوفود العربية والإسلامية التي تزور هذه العواصم فيما يتعلق بكيفية حل القضية الفلسطينية، قائلا: "أعتقد أن المعركة التي حصلت كانت كبيرة وضارية جدا، وأعادت المكانة للقضية الفلسطينية دوليا بعد أن لفها النسيان والتجاهل الدولي.



وأضاف: "الحقيقة أن حجم الضحايا الذي قدمه الشعب الفلسطيني يستحق مثل هذا التحرك الدولي، وبالتالي أعتقد أن المستقبل واعد فيما يتعلق بتسوية عادلة للشعب الفلسطيني".



وبين أن اللجنة التقت وزير الخارجية الروسي يوم أمس وتباحث الطرفان في موضوع العدوان، مطالبين بوقف إطلاق النار فورا وإيصال الإمدادات والإغاثات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى ضرورة السعي لإقامة سلام عادل.



وبين مصالحة أن روسيا دولة داعمة وتملك عضوية دائمة في مجلس الأمن، وهذه هي المحطة الثانية بعد الصين، ويبقى أن على اللجنة التوجه إلى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وربما يطّلع الأمين العام للأمم المتحدة على خلاصة ونتائج مباحثات اللجنة في العواصم المختلفة.

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