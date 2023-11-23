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نداء من جماعة عمان لحوارات المستقبل لوسائل الإعلام العالمية ومندوبيها في الأردن والإقليم

11/23/2023 2:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجهت جماعة عمان لحورات المستقبل نداء باللغات المعتمدة في الأمم المتحدة إلى مندوبي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الأردن والإقليمي طالبتها فيه باستغلال الهدنة الإنسانية لنقل حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، من أجل الضغط لوقف حمام الدم، من خلال الوصول إلى هدنة طويلة، تمنع امتداد الحرب إلى الإقليم.

وقالت الجماعة في ندائها: إن الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها يجب أن تمثل قارب نجاة من بحر الدم الذي يغرق قطاع غزة حتى لا يمتد طوفانه إلى مناطق أخرى، مما يستدعي من الجميع بيان فظاعة ما جرى لقطاع غزة من خلال نقل صور حية للدمار والقتل والتشريد للمدنيين الفلسطينيين. وهذا يتطلب سباقا مع الزمن، لاستغلال الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة. لذلك، فإن ما حدث من أهوال ومجازر في قطاع غزة خلال الأيام الماضية جعلنا جميعا نتنفس الصعداء تجاه أخبار التوصل إلى هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل، لكننا نعلم أن مدة أربعة أيام غير كافية على الإطلاق للتعامل مع آثار الحرب الوحشية المدمرة التي قتلت من الأطفال والنساء والشيوخ العدد الأكبر دون تمييز أو حتى رحمة أو رأفة. نعم، إن هذه الهدنة غير كافية بالمطلق إلا أننا نعتبرها نافذة أمل أو قارب نجاة للتخفيف من آثار هذه الفاجعة والكارثة الإنسانية، فما هو المطلوب؟.

وأكدت الجماعة أن عامل الوقت هو الفيصل في التعامل مع التحديات الكبيرة في ظل الدمار الشامل لكافة البنى التحتية، ومن هنا فإن اندفاع الجميع للعمل وبسرعة فائقة سنحسبه بالدقائق وليس الأيام، فكل دقيقة ستمر ستفقدنا إمكانية الاستجابة الناجعة والسريعة لهذه الكارثة وقد تفقد أحدهم حياته.

وأضافت الجماعة: "إننا على ثقة تامة إن نجاح الاستجابة خلال هذه الأربعة أيام يتمثل في جدية وفعالية التنسيق بين كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية من خلال خطة عمل موحدة تضمن سرعة الإنجاز في ظل ضيق الوقت، يتم فيها توزع المهام والمسؤوليات لتنفيذ متطلبات المرحلة".

وتابعت: "إننا من خلال هذه الهدنة القصيرة نتطلع إلى إيصال رسالة إلى العالم أجمع لبيان حقيقة ما حدث في غزة من القتل والتدمير دون النظر إلى القوانين والأعراف الدولية، والأهم ضربها عرض الحائط بالأعراف الإنسانية. إننا هنا نوجه نداءنا إلى جميع الهيئات الإعلامية ومندوبيها العاملين في الأردن والإقليم ودول الجوار لغزة إلى دخول غزة ونقل الصورة الحقيقية وبيان ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في غزة والدمار الذي لحق بالبنى التحتية والمستشفيات، وأعداد الأطفال الذين تشردوا والعائلات التي باتت دون مأوى والأعداد الكبيرة للقتلى والجرحى. فقد تزيح رسالتهم الإعلامية الحقيقية هذه الغمام عن عيون قادة العالم الداعمين لهذا العدوان دون حتى سماع أصوات الحق. إن نقل الصورة الحقيقية يجب أن يدفع بإلزامية العالم الأخلاقية لوقف العدوان وتأمين وبشكل مستمر كافة ما يوفر الحياة الإنسانية وعودة الخدمات الصحية والتعليم والغذاء والماء وهي أبسط الحقوق الإنسانية التي لطالما تغنت بها المنظمات الدولية. إننا لا نستطيع بالفعل اعتبار هذه الهدنة إنجازا على المدى البعيد، فما نتطلع إليه هو إنهاء العدوان بالكامل وإيقاف آلة القتل والدمار، حتى لا يصبح الوضع بعد الهدنة أسوأ مما كان عليه الوضع قبلها. وهو ما يمليه على كل صحفي وإعلامي واجبه الأخلاقي والتزامه المهني".

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