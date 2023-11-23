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السفير المجالي يقدم أوراق اعتماده لولي عهد الكويت

11/23/2023 2:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم السفير سنان راكان المجالي، يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت الشقيقة، خلال مراسم جرت في قصر بيان بالعاصمة الكويت.

ونقل المجالي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته للشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والنماء.

بدوره، طلب سمو ولي العهد الكويتي نقل تحيات أمير دولة الكويت الشقيقة وتحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الصباح، وكذلك رئيس الديوان الأميري.

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