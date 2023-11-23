السفير المجالي يقدم أوراق اعتماده لولي عهد الكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم السفير سنان راكان المجالي، يوم أمس
الأربعاء، أوراق اعتماده إلى سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر
الصباح، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى
دولة الكويت الشقيقة، خلال مراسم جرت في قصر بيان بالعاصمة الكويت.
ونقل المجالي تحيات جلالة الملك عبد الله
الثاني إلى أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، وإلى
سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته للشعب الكويتي الشقيق
بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره، طلب سمو ولي العهد الكويتي نقل تحيات
أمير دولة الكويت الشقيقة وتحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً
بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، متمنياً
للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد وزير شؤون
الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم
عبد الله الصباح، وكذلك رئيس الديوان الأميري.
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