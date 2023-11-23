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إنقاذ الطفل: الهدنة المؤقتة خطوة أولى ونؤكد على على وقف فوري ودائم لإطلاق النار

11/23/2023 2:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية إنغر آشينغ ، إنه من الضروري إقرار إيقاف النار من أجل جميع الأطفال وان يكون هذا الايقاف دائمًا.

واضافت في تصريح صحفي وصلت الغد نسخة منه اليوم، "نرحب بالتقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف القتال وتبادل المحتجزين؛، واصفة ذلك بأنه" خطوة في الاتجاه الصحيح".

وشددت على ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين من الأطفال دون قيد أو شرط والحفاظ على حقوق جميع الأطفال، في كل وقت كما ورد في القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والحقوق العالمية للأطفال.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة "في خضم الحديث عن تبادل المحتجزين من الضروري جدا لفت الانظار الى الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، والمطالبة بالافراج عنهم جميعا دون شروط او قيود والالتزام بما ورد في المبادئ الإنسانية والمتعلقة بحقوق الأطفال في وضعية الاحتجاز وأهمية المساواة بين جميع الأطفال".

وستوفر هذه الهدنة الراحة من القصف المتواصل على الأطفال في غزة، لكنهم ما زالوا يفتقرون إلى أبسط المستلزمات للبقاء على قيد الحياة. الغذاء، ومياه الشرب، وسقف منزل، ورعاية الطبية، والأهم من ذلك كله - أن يكونوا آمنين ومحميين.

أكثر من نصف الوحدات السكنية والمدارس في غزة قد تدمرت، وأصبحت جميع المستشفيات في شمال القطاع الآن خارج الخدمة، وغير قادرة على علاج آلاف الأطفال المصابين. كما أنه نزح أكثر من مليون ونصف المليون شخص تتوفر لهم إمكانيات محدودة جدا للحصول على الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية.

وقالت المؤسسة، إن الأطفال في غزة معرضون لخطر الموت بسبب الجوع، الجفاف، المرض، وإذا ما استؤنفت عمليات القصف، فسيعاودون مرة أخرى إلى ذات الأوضاع القاسية التي خسروا فيها عائلاتهم، ودمرت منازلهم، وعرّض مستقبلهم للخطر. إن توقف القتال لبضعة أيام لن يحافظ على سلامة الأطفال. ولا يمكننا أن نترك جيلاً كاملاً من الأطفال يتحمل وطأة هذا الصراع بينما يراقب العالم. نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن".

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