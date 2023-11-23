التربية تدعو مشتركي تكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت وزارة التربية والتعليم المشتركين المسجلين لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) التكميلي لعام 2023، إلى الاطّلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم، بدءًا من اليوم الخميس، من خلال الرابط الإلكتروني .
وقالت الوزارة في تصريح اليوم، إن على المشترك إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للاطّلاع على رقم جلوسه، واسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي سجلها في طلب اشتراكه.
ودعت المشتركين، إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.
وبينت الوزارة، أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الاثنين المقبل الموافق الحالي.
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