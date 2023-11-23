المساعفة يرعى سباق القائد لاختراق الضاحية في مدرسة نتل الثانوية

قال مدير التربية والتعليم للواء الجيزة أحمد عمر المساعفة، ان ذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، هي مناسبة لاستذكار مناقبه ونهضة الاردن في هذه المناسبة، التي لها أثر في نفوسنا كأردنيين.



وقدم خلال رعايته اليوم سباق القائد لاختراق الضاحية للطلاب على مستوى المديرية في مدرسة نتل الثانوية للبنين، الشكر للأجهزة الأمنية الساهرة على راحة المواطن من الأمن العام والدفاع المدني، وللأسرة التربوية من مدرسة مستضيفة ومعلمين مشاركين ومعلمين محكمين، داعيا الله أن يحفظ هذا البلد واحة أمن واطمئنان في ظل القيادة الهاشمية.

وفي نهاية الحفل تفضل مدير التربية المساعفة و المدير الفني العيطان و رئيس قسم النشاطات القفعان بتتويج الفائزين حيث كانت النتائج على النحو التالي:-

المرحلة الدنيا :

المركز الاول/ احمد ابو الخيل مدرسة ام قصير ث بنين

المركز الثاني/ علي عطيه مدرسة ام قصير ث بنين

المركز الثالث/ سالم أبو الخيل مدرسة ام قصير ث بنين

المركز الرابع/يوسف ابو الخيل مدرسة ام قصير ث بنين

المركز الخامس/عمر محمد مدرسة رجم فهيد س بنين

المركز السادس/ شادي ياسر مدرسة الزعفران ث بنين

المركز السابع/ شريف فواز مدرسة الرامة ث بنين

المركز الثامن/ قصي يوسف مدرسة الزعفران ث بنين

المركز التاسع/عبدالله عيد مدرسة أم قصير ث بنين

المركز العاشر/أوس الحامد مدرسة زينب ث بنين

الفائز بكأس المجموع للمرحله الدنيا مدرسه أم قصير الثانويه بنين

المرحله الثانوية طلاب:

المركز الاول: امجد العلاوين مدرسة أم قصير ث بنين

المركز الثاني: محمد العتايقة مدرسة أم قصير ث بنين

المركز الثالث:اسماعيل ابو الخيل مدرسة أم قصير ث بنين

المركز الرابع: عمار ممدوح مدرسة الزعفران ث بنين

المركز الخامس: أنس نواف مدرسة الزعفران ث بنين

المركز السادس: محمد نواف مدرسة الزعفران ث بنين

المركز السابع: محمد جمال مدرسة أم قصير ث بنين

المركز الثامن: فارس الحامد مدرسة زينب ث بنين

المركز التاسع: عبدالرحمن جميل مدرسة أم قصير ث بنين

المركز العاشر: عبدالله الرويعي مدرسة صوفة الاساسية المختلطه.

وفاز بالمجموع للمرحلة الثانوية، مدرسة أم قصير الثانوية بنين.

وحضر الحفل مدير الشؤون التعليمية والفنية الدكتورة شروق العيطان، و رئيس قسم النشاطات التربوية توفيق القفعان، وبتنظيم من أعضاء قسم النشاطات التربوية علي الدخيل ومرعي الدهامشة وفوزي العرجان ، وجمع غفير من ابناء المجتمع المحلي.







