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نقيب المحامين: بامكان الأردن رفع شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية

11/23/2023 2:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد نقيب المحامين يحيى أبوعبود، أن بامكان الأردن رفع شكوى ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أبوعبود في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب حمد الصفدي، انه يحق للاردن تجميد اوالانسحاب أو نقض معاهدة وادي عربة، وما لحق بها من اتفاقيات.
وفيما يلي نص الرسالة:-
إشارة إلى الدعوة الموجهة من قبلكم إلى نقابة المحامين لحضور إجتماع اللجنة القانونية وذلك لمناقشة المسارات القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني عن جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الأحد ۲۰۲۳/۱۱/۱٩،
فإننا وكما وعدنا بإرسال الرأي والموقف القانوني حول ما تم إثارته في الجلسة، فإننا
نبين ذلك على النحو التالي:-
أولاً: يحق للمملكة الأردنية الهاشمية التقدم بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة وأفراد الكيان الصهيوني الذين اقترفوا الجرائم بحق الشعب الفلسطيني حتى ولـو كـان الكيان الصهيوني غير منضم إلى معاهـدة نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وذلك على غرار مـا تقـدمت دول عدة بهذه الشكوى بحـق قـادة وأفراد الكيـان الصهيوني كدولة جنوب إفريقيا.
ثانياً: سنداً لاتفاقيات جنيف وخاصة الرابعة منها (١٩٤٩) وفقاً للمادة (146)، فإنه يحق للمملكة الأردنية الهاشمية سن تشريعات تجرم الأفعال المحرمة وفقاً لهذه الاتفاقيات والقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الوطني
الأردني.
ثالثاً: فيما يتعلق بمعاهدة (وادي عربة) وما يلحق بها من إتفاقيات وبشأن المكنات القانونية التي يمكن إتخاذها من قبل الدولة الأردنية والمتعلقة بالإلغاء أو النقض أو الإنسحاب أو طلب الفسخ أو التجميد، فإننا نبين ذلك على النحو التالي:-
إبتداء فإنه يمكن إنهاء الروابط القانونية للمعاهدة من طرف واحد، ويمكن الوصول إلى مرحلة التحلل من أحكامها على النحو التالي:-
1-إذا نصت المعاهدة على حق أحد الأطراف بالفسخ أو الإلغاء فيمكن استخدام هذا الحق.
٢-إذا لم يرد النص بالإلغاء أو الفسخ أو الإنسحاب أو التجميد من طرف واحد ضمن نصوص الإتفاقية، فإنه يمكن التحلل من أحكامها على النحو التالي:-
أ- وفقاً لاتفاقية فينا لقانون المعاهدات (1969) وما ورد بحكم المادة (56) منها، فإنه يمكن الإنسحاب أو نقض الإلتزام بها إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت
نحو إقرار إمكانية النقض أو الإنسحاب أو إذا كان حق النقض أو الإنسحاب مفهوماً ضمناً من صيغة المعاهدة.
وحيث أن جوهر المعاهدة قـد بنـي علـى إقرار حالة الأمن والسلام وإنهاء حالة الحرب، فإنه وبالتتبع لسلوك الكيان الصهيوني نجد أنه لم يتورع عن إرتكاب الأفعال الجوهرية التي أدت وتؤدي إلى الإخلال والإنتهاك للأمن والسلم والسلام. وآخرها
العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني والدعوة لتهجير الفلسطينيين والنكبـة والمطالبة من قبل مسؤولي الكيان باستخدام السلاح الذري.
كما جاء بنص المادة (60) من ذات المعاهدة بأن الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الإحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.
والمتتبع لمسلك الكيان الصهيوني منذ نشأته فإنـه لـم يبـق أو يذر أي إخلال أو إنتهاك لكافة أحكام المعاهدة إلا وارتكبه مرات عديدة، وإن هذا المسلك من الكيان
الصهيوني يعد إخلالاً جوهرياً يعطي الحق للمملكة الأردنية الهاشمية بإعلان إنقضاء الإتفاقية أو إيقاف العمل بها.
وبالتناوب فإن استخدام الدولة لسلطة الإلغاء والإيقاف للمعاهدة إذا لم يكن يستند إلى ما أشير إليه آنفاً، فإنه يكون موجباً لقيام المسؤولية الدولية بحق الدولة التي ألغت الإتفاقية.
وينحصر أثر المسؤولية الدولية بالتعويض إن كان له موجب واقعي وقانوني من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم، والتي لن تصل آثار المسؤولية الدولية بأي حال من الأحوال لثمن الإستمرار بالعمل بأحكام معاهدة وادي عربة وما
تفرع أو نشأ أو ألحق بها من إتفاقيات.
ب - التجميد ويكـون بوقف تنفيذ كافة الإلتزامات القانونية المترتبة على الدولة الأردنية لعدم إلتزام الطرف المقابل (الكيان الصهيوني) بما تعهد به وهو ما يقاربه في القانون الخاص الدفع بعدم التنفيذ.
جـ- اللجوء إلى وسائل فض النزاع ومن ضمنها التحكيم و التقاضي للحكم بفسخ وإنهاء الاتفاقية لعدم إلتزام الطرف المقابل بما فرض عليه من التزامات.
سعادة الرئيس،،
إن نقابة المحامين بكامل إمكانياتها البشرية والمادية والقانونية رهن تكليفها بأي واجب خدمة لمصالح الدولة العليا ودفاعاً عن الحق الفلسطيني الأكيد المتمثل بحق تقرير المصير وما ينشأ عنه من حقوق.
ونحن على أتم الإستعداد لتشكيل فريق متخصص بالقانون الدولي يساند جهـود الدولة الأردنية فيما ورد بهذه المذكرة وما يمكن أن يثور لاحقاً.
وأشير إلى المسار القانوني الذي تقوم به نقابة المحامين من توحيد وقيادة الجهود المحلية والعربية والدولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني وأفراده عن الجرائم التي يرتكبونها تجاه الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية الجنائية، وكذلك الدفاع عن الحق الفلسطيني العادل بتقرير المصير أمام المحافل الإقليمية والدولية.

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