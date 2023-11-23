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الملك: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

11/23/2023 2:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جلالة الملك عبدالله الثاني إننا“نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد”.
وكتب جلالته عبر منصة“إكس”، مساء الخميس،“نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد. الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية”.

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