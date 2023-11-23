الملك: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد

الملك: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد
التاريخ
11/23/2023 2:24:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جلالة الملك عبدالله الثاني إننا“نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد”.
وكتب جلالته عبر منصة“إكس”، مساء الخميس،“نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد. الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية”.
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