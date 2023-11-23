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800 مشارك يعرضون منتجاتهم في الزيتون الوطني

11/23/2023 2:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






أكد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أهمية المركز الوطني للبحوث الزراعية؛ الذي يعمل على توظيف مخرجات البحث العلمي، وذلك خلال افتتاحه أمس، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني مهرجان الزيتون الوطني، بنسخته الـ23 ومعرض المنتجات الريفية.
وقال الحنيفات إن المهرجان أنموذج لترجمة الأفكار الإبداعية لمشاريع ريادية، عبر توظيف مخرجات حاضنة للابتكار، وريادة الأعمال الزراعية.
وأكد بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وبمشاركة 800 مشارك وعارض للمنتجات، عشق المزارع الأردني لأرضه وإصراره على عمارتها وتعلقه بإرث الآباء والأجداد، بحيث أن تجربة وزارة الزراعة بتنظيم المهرجانات في الأعوام السابقة، والنجاحات التي تحققت تشير لتسويق ما يقارب 25 % من المنتج المحلي من زيت الزيتون عالي الجودة.
وقال الحنيفات، إن تنظيم المهرجان يأتي ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي التصنيعي، لا سيما أن قطاع الزيتون، من القطاعات الزراعية التصنيعية الرائدة، علاوةً على تعزيز ودعم مزارعي الزيتون والأسر الريفية في المحافظات والأطراف، لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، تزامناً مع قرار وقف استيراد الزيت من الخارج للحفاظ على قدرة واستدامة المزارع بإنتاج هذه المادة الغذائية المهمة.
من جهته أكد الفايز، اعتزازه بصلابة الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك الداعم لصمود الأشقاء على تراب فلسطين.
وأكد دور المركز بتنظيم أكبر نافذة تسويقية للمزارع والمرأة الريفية، مشيرا لتبرع "صندوق التكافل بالمجلس" بـ20 ألف دينار لشراء منتجات من منتجات المرأة الريفية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، لدعم صمود الأشقاء في فلسطين ودعم المرأة الأردنية.
بدوره أكد مدير عام المركز د. نزار حداد دور الشركاء المحليين والدوليين الداعمين لأهداف مهرجان الزيتون، بتثبيت المزارع بأرضه واستدامة قدرته على الإنتاج.
وأشار لأهمية تنظيم المهرجان، لما له من دور في تعزيز الإنتاج القومي، الذي يشتمل على المعاصر ومستلزمات الإنتاج، وتصنيع الزيتون وعبوات الزيت بأنواعها، وتصنيع الجفت لأغراض التدفئة، حيث كان لقرار "الوزارة"، بوقف استيراد زيت الزيتون من الخارج، تأثيرٌ كبيرٌ في حماية المنتج المحلي، علاوةً على أن جودة الزيت الأردني أهّلته للحصول على جوائز عالمية؛ حيث حصل العديد من مزارعي الزيتون، على جوائز عالمية عدة في مسابقات اختيار أفضل زيت زيتون بكر ممتاز.
وقال حداد، ما يميز مهرجان الزيتون الوطني هذا العام، هو التضامن مع الأشقاء في فلسطين عبر حملة جمع التبرعات العينية، والمادية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، علاوة على مبادرة العشاء التقشفي دعما لصمود الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف حداد أن المهرجان سيمكّن المشاركين من الشحن داخلياً وخارجياً، بالتعاون مع شركة البريد الأردني بأسعار تفضيلية، مع وجود خدمة الدفع الإلكتروني (اي فواتيركم)، خدمة الهوية الرقمية، خدمة الطوابع البريدية والحوالات المالية.
وأضاف حداد أن المركز، عبر حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، أدخل تقنياتٍ حديثةً في المهرجان، تعد الأولى من نوعها كتقنية إدارة الحشود، ونظام التتبع باستخدام "باركود" لكل عبوة زيت تدخل أرض المهرجان موضح عليها: اسم المزرعة والمعصرة ونتيجة فحص الزيت، إضافةً إلى تقنية البيع أون لاين.
وأكد حداد لزوار المهرجان، أنه من غير المسموح دخول أي عبوة زيت لأرض المهرجان دون فحصها عن طريق كوادر مختبر زيت الزيتون التابع للمركز والموجود في أرض المهرجان.
وأشار لإطلاق حملة توعوية للاستخدام الأمثل لإدارة المياه، عبر مشروع المحافظة على المياه وتسهيل مهمة مشاركة تقنيات الري، في القطاع المنزلي والمنشآت، برفع كفاءة استخدام المياه للقطاعات المستهلكة للمياه (الزراعية، الصناعية، والمجتمعات المحلية)، وتشجيع تبني تقنيات حديثة من شأنها ترشيد استهلاك المياه.
وقال إن المركز، دأب على دعم القطاع الزراعي عبر توسيع حجم النوافذ التسويقية للمزارعين، والتي تعد التحدي الأكبر للقطاع؛ بحيث قام المركز بتنظيم المهرجان لدعم الأسر الريفية في البوادي والأرياف.

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