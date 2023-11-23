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الأردن والسعودية يبحثان أوجه التعاون في مجال المياه

11/23/2023 2:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أوجه التعاون المشترك، وتنسيق الجهود في القضايا المائية العربية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 15 للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الخامس للمياه المنعقد في العاصمة السعودية، الرياض.
وبحسب بيان للوزارة أمس، استعرض الجانبان، سبل تعزيز العلاقات المائية بين البلدين وتبادل الخبرات للحد من التحديات التي تواجه المنطقة العربية، خاصة في مجالات نقص الموارد المائية ومواجهة آثار التغييرات المناخية وبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال استخدام الموارد المائية غير التقليدية مثل، تحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة لمختلف الأغراض.
وثمن أبو السعود، مبادرة المملكة العربية السعودية في الإعلان عن إنشاء المنظمة العالمية للمياه، الهادفة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكارات والبحوث والتطوير والعمل على توفير التمويل للمشاريع ذات الأولوية، لضمان استدامة موارد المياه وتحسين إدارتها.
وأشار إلى الجهود الأردنية في مواجهة تحديات نقص المياه، في ظل ازدياد أعداد السكان والتغييرات المناخية وتواجد مئات الآلاف من اللاجئين، مبيناً أن الأردن لديه تجارب رائدة في مجالات إعادة الاستفادة من المياه المعالجة وفق أفضل المواصفات العالمية في الاستخدامات المختلفة وتوفير نفس الكميات من المياه ذات النوعية الجيدة والصالحة للشرب، وكذلك جهود رفع كفاءة التزويد المائي وتأمين مصادر مائية مستدامة وخفض الفاقد ورفع كفاءة مياه الري وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمياه 2023-2040.
من ناحيته أكد الفضلي، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وضرورة زيادة أوجه التعاون المشترك، مشيدا بالجهود المبذولة لتأمين الاحتياجات المائية في الأردن وإيجاد حلول مائية مستدامة.
وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 15 للمجلس الوزاري العربي، بمشاركة وزراء المياه والموارد المائية العربية ووفود من تلك الدول والمنظمات العربية والإقليمية وخبراء ومختصين، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلاد العربية التي تناقش مدى إمكانية تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ومتابعة خطة التنمية المستدامة 2030، فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية وبالأخص تحقيق الهدف السادس من التنمية المستدامة.-(بترا)

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