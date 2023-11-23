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صرف تعويضات لمربين أصيبت أبقارهم بالـحمى القلاعية

11/23/2023 2:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






قال رئيس جمعية مربي الأبقار، علي غباين، إن وزارة الزراعة بدأت أمس، بصرف تعويضات لمربي الأبقار عن خسائرهم في "جائحة الحمّى القلاعية".
وأكد أن صرف تلك التعويضات عبر صندوق المخاطر الزراعية، ساهم بالتخفيف من خسائر المربين.
من جهته قال، رئيس جمعية منتجي الحليب الطازج مروان صوالحة، بان صرف التعويضات خفف من الخسائر، مؤكدا أن "صندوق المخاطر"، يشكل داعمة رئيسة في القطاعين الزراعي والحيواني، ويخفف من معاناة المزارعين التي تحدث بفعل ظروف خارجة عن قدرتهم.
ولفت لضرورة تعزيز دور "الصندوق" ورفده بالمال، ليستمر بدعم القطاعين الحيواني والزراعي، ويعين المزارعين بالتصدي للكوارث الطبيعية والتقليل من حجم الخسائر التي قد تطالهم.
وقال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، إن التعويضات تخفف على المزارعين ولو بجزء بسيط، ومساندتهم، بالوقوف معهم في الكوارث الطبيعية، مؤكدا بأن هذه الخطوة، تأتي للنهوض بالقطاعين الحيواني والزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، عمم على مديريات الإقراض في المحافظات في وقت سابق، بشأن منح المزارعين المتضررين، قروضا من مؤسسة الإقراض الزراعي، بقيمة 40 ألف دينار، بواقع 500 دينار عن كل رأس تضرر من الأبقار.
وبين الحنيفات، عدم منح رخص استيراد أبقار، لمن لم يتضرر من تفشي الحمى القلاعية في مزرعته.

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