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الاحتلال يغيّر قواعد الاشتباك مع حزب الله

11/23/2023 2:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ذكرت مصادر لبنانية أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان وأدت الى استشهاد خمسة عناصر من حزب الله من بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، محاولة لكسر قواعد الاشتباك.


وبحسب المصادر فإن الغارة جاءت بعيدا عن نقاط الاشتباك اليومية، اي انها استهداف مباشر لمركز من مراكز الحزب وليس عملية اشتباك ميداني كما يحصل منذ الثامن من تشرين الاول.


وترى المصادر "أن هذا الاستهداف سيؤدي الى قيام الحزب برد حتمي وتوسيع دائرة المعركة، ما سيشكل خطرا حقيقيا على الهدنة التي كان يجب ان تشمل جنوب لبنان وليس فقط غزة"-(معا)

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