الاحتلال يغيّر قواعد الاشتباك مع حزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت مصادر لبنانية أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان وأدت الى استشهاد خمسة عناصر من حزب الله من بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، محاولة لكسر قواعد الاشتباك.
وبحسب المصادر فإن الغارة جاءت بعيدا عن نقاط الاشتباك اليومية، اي انها استهداف مباشر لمركز من مراكز الحزب وليس عملية اشتباك ميداني كما يحصل منذ الثامن من تشرين الاول.
وترى المصادر "أن هذا الاستهداف سيؤدي الى قيام الحزب برد حتمي وتوسيع دائرة المعركة، ما سيشكل خطرا حقيقيا على الهدنة التي كان يجب ان تشمل جنوب لبنان وليس فقط غزة"-(معا)
MENAFN23112023000072011014ID1107479040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.