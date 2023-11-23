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حزب الله يستهدف قاعدة عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين

11/23/2023 2:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال حزب الله اللبناني إن المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج، وأوقعت إصابات مباشرة.

كما أعلن استهداف قاعدة ‌‏عين زيتيم الإسرائيلية قرب الحدود، مستخدما بذلك 48 صاروخ كاتيوشا.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي كفرشوبا وحلتا جنوبي لبنان، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مرغليوت وكريات شمونة والمنارة في الجليل الأعلى.

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