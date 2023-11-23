استعداد إسرائيلي لزيادة مدة الهدنة

استعداد إسرائيلي لزيادة مدة الهدنة
التاريخ
11/23/2023 2:24:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي إنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.
وأضاف أنهم صادقوا على الإفراج عن 300 سجين فلسطيني أملا في إعادة 100 محتجز إسرائيلي.
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