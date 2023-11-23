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استعداد إسرائيلي لزيادة مدة الهدنة

11/23/2023 2:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي إنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.
وأضاف أنهم صادقوا على الإفراج عن 300 سجين فلسطيني أملا في إعادة 100 محتجز إسرائيلي.

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