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تقرير: فاتورة إسرائيل من حرب غزة قد تصل إلى 48 مليار دولار

11/23/2023 2:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توقعت شركة استشارات مالية في إسرائيل، اليوم الخميس، أن الحرب على قطاع غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وقالت "ليدر كابيتال ماركتس" -في تقرير- إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، في حين تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

ويعد هذا التقدير (48 مليار دولار) أقل من تقديرات سابقة، منها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي) -في تقرير قبل أيام- أن كلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل ربما تبلغ 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يوميا، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

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