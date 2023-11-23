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قطر: الهدنة الإنسانية في غزة ستبدأ في السابعة من صباح الجمعة

11/23/2023 2:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ستبدأ في السابعة من صباح الجمعة، بعد 48 يوما من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.
وستسلم الدفعة الأولى التي تضم 13 مدنيا في الساعة 16:00 من يوم الجمعة مع إعطاء الأولوية لمن هم من الأسرة ذاتها، من أصل 50 محتجزاً، على أن يستكمل الإفراج عن البقية في الأيام الثلاثة التالية، وفق المتحدث باسم الوزارة القطرية ماجد الأنصاري.
وستجمع المعلومات عن بقية المحتجزين خلال أيام الهدنة الأربعة، للنظر في إمكانية وجود عدد أكبر من المفرج عنهم وبالتالي تمديد الهدنة.
وتحدث الوزير عن استلام قوائم المحتجزين الذين سيفرج عنهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقال إن المساعدات الإنسانية جزء أساسي من الصفقة وستبدأ بالتدفق للقطاع المحاصر عند السابعة صباحا.
وأكد الأنصاري على وجود اتفاق على وقف كامل لإطلاق النار من الجو أو الأرض، وستكون هناك فترة أجواؤها صافية بهدف إخراج المحتجزين.

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