القسام تنشر تفاصيل التهدئة الإنسانية

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بيانا توضيحيا اليوم الخميس، حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية التي تبدأ صباح غد الجمعة، وتاليا نص البيان:

"🔻حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً، تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023م

10 جمادى الأول 1445 هـ في تمام الساعة 7 صباحاً.



🔻تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.



🔻توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.



🔻 يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.



🔻 يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.



🔻يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.



🔻يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة.



🔻يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.



كتائب الشهيد عز الدين القسام

الخميس 9 جمادى الأول 1445 هــ

الموافق 23/11/2023م".