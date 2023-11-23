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القسام تنشر تفاصيل التهدئة الإنسانية

11/23/2023 2:24:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بيانا توضيحيا اليوم الخميس، حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية التي تبدأ صباح غد الجمعة، وتاليا نص البيان:

"🔻حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً، تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023م
10 جمادى الأول 1445 هـ في تمام الساعة 7 صباحاً.

🔻تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

🔻توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.

🔻 يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

🔻 يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

🔻يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

🔻يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة.

🔻يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

كتائب الشهيد عز الدين القسام
الخميس 9 جمادى الأول 1445 هــ
الموافق 23/11/2023م".

MENAFN23112023000072011014ID1107479032

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