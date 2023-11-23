القسام تنشر تفاصيل التهدئة الإنسانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت كتائب الشهيد عز
الدين القسام بيانا توضيحيا اليوم الخميس، حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية التي تبدأ
صباح غد الجمعة، وتاليا نص البيان:
"🔻حول الاتفاق على التهدئة الإنسانية وتبادل
الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً، تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم
الجمعة الموافق 24/11/2023م
10 جمادى الأول 1445 هـ في تمام الساعة 7 صباحاً.
🔻تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم
الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية
وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.
🔻توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل
في جنوب قطاع غزة.
🔻 يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6
ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.
🔻 يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء
والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.
🔻يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً
صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.
🔻يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد
الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة.
🔻يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز
الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.
كتائب الشهيد عز الدين
القسام
الخميس 9 جمادى الأول
1445 هــ
الموافق 23/11/2023م".
MENAFN23112023000072011014ID1107479032
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