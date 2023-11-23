الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تحتاج وجود دولة فلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول السياسة
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "إسرائيل" تحتاج وجود دولة
فلسطينية أكثر من أي طرف آخر، مشيرا إلى أن "أفضل ضمانة للسلام لإسرائيل هي
دولة فلسطينية خاضعة للقانون الدولي".
وعقد بوريل اجتماعا
عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد جولة شرق أوسطية أجرى
خلالها محادثات حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمواجهات بين "إسرائيل"
وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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