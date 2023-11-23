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ارتفاع عدد شهداء الأونروا في غزة إلى 108

11/23/2023 2:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) اليوم الخميس، ارتفاع عدد من ارتقوا شهداء من موظفيها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 108 .

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