ارتفاع عدد شهداء الأونروا في غزة إلى 108

ارتفاع عدد شهداء الأونروا في غزة إلى 108
التاريخ
11/23/2023 2:24:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) اليوم الخميس، ارتفاع عدد من ارتقوا شهداء من موظفيها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 108 .
MENAFN23112023000072011014ID1107479030
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.