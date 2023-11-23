حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين

حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين
التاريخ
11/23/2023 2:24:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله اللبناني إن المقاومة الإسلامية قتلت 4 جنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة بصواريخ موجهة، مشيرا إلى استهدافهم نقاط تجمع وانتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع تلة الخزان.
وفي وقت سابق، أفاد الحزب باستهدافهم موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة، وموقعي راميا وجل العلام بـ"الأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".
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