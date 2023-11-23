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حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين

11/23/2023 2:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال حزب الله اللبناني إن المقاومة الإسلامية قتلت 4 جنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة بصواريخ موجهة، مشيرا إلى استهدافهم نقاط تجمع وانتشار لجنود الاحتلال في محيط موقع تلة الخزان.
وفي وقت سابق، أفاد الحزب باستهدافهم موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة، وموقعي راميا وجل العلام بـ"الأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة".

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