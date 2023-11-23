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أبو عبيدة: خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه

11/23/2023 2:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة استهداف "335 آلية (صهيونية) منذ بدء العدوان على قطاع غزة، و33 آلية (صهيونية) في آخر 72 ساعة".
وقال أبو عبيدة في تسجيل مصور، بثته قناة الجزيرة الفضائية، إن "أحد مجاهدي (القسام) هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى".
وأشار إلى أن "مجاهدي (القسام) نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو، واستهدفوا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد".
وأكّد أنه وفي في اليوم الـ48 من معركة "طوفان الأقصى" يواصل "مجاهدوا (القسام) تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم، ويتمترسون في مواقعهم وعقدهم القتالية والعدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية".
وبين أن خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي مضيفا أنه ما يزال يخفي خسائره العسكرية.

ونوّه إلى أن "ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا".
وأعلنت قطر، اليوم الخميس، بدء سريان هدنة إنسانية تستمر 4 أيام قابلة للتمديد في قطاع غزة، غدا الجمعة عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق عديدة في القطاع لليوم الـ48، مخلفا عددا من الشهداء والجرحى والمفقودين.
ويشمل الاتفاق تبادل 50 من أسرى الاحتلال من النساء والأطفال في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

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