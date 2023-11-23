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من أبرز الرابحين والمتضررين من هدنة غزة؟

11/23/2023 2:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شدد محللون وخبراء على أهمية الهدنة المؤقتة لوقف الحرب على قطاع غزة خاصة الجانب الإنساني وانتكاسة مشروع تهجير الغزيين، وسط تشكيك حول إمكانية تمديدها في ظل تعقيد المشهد وأزمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية الدكتور إبراهيم ربايعة إن الهدنة المؤقتة تمثل انتكاسة إسرائيلية لمشروع تهجير سكان غزة بسبب الضغط الإقليمي والدولي المعاكس، إلى جانب غياب أي إنجاز عملياتي على الأرض يعطي جيش الاحتلال دفعة للذهاب في المخطط بعيدا.
وشدد على أهمية الهدنة للأطراف الدولية الفاعلة كونها واجهت ضغوطا داخلية قلصت لديها هامش المناورة، حيث تشكل إنقاذا لواشنطن وحلفائها الغربيين، وكذلك حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلى أن الأجواء ليست مهيئة نحو حل سياسي،
بسبب الواقع المعقد.
وبشأن أبرز مكاسب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من الهدنة، يقول ربايعة إنها كسرت خطاب ربطها بالإرهاب والقضاء عليها، وكذلك تثبيت قاعدة أسرى مقابل أسرى بعدما كانت إسرائيل قد انتهجت سابقا سياسة تخفيف الحصار، فضلا عن الجانب الإنساني المتصل بتمكين صمود الفلسطينيين وهو ما يجعل حماس صاحبة اليد العليا.
ويعتقد ربايعة أن تمديد الهدنة مرتبط بعاملين الأول ميدانيا خاصة في حال حدوث اختراقات مما قد يؤدي إلى انهيارها، علاوة على تأثير الضغط الداخلي عند الاحتلال إذ يعتقد الأخير أنه قدم ثمنا يستطيع من خلاله تمديد الحرب لأجل الحصول على "صورة نصر".
وأشار إلى وجود جدل عند الاحتلال الإسرائيلي حول إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من الفئة الثانية -في إشارة للأسرى ذوي المحكوميات العالية والمؤبدة- خلافا للنساء والأطفال، وهو ما قد يعقد الأمور أكثر
بشأن مستقبل الحرب.
وأكد ربايعة أن الجانب الإنساني مهم، ولكنه رأى أن الهدنة المؤقتة لن تكون كافية بسبب حجم الكارثة والاحتياجات الهائلة على مستوى القطاع الطبي والدفاع المدني والمساعدات العاجلة.
بدوره، شدد الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة على أهمية البعد الإنساني في الصفقة المركبة من وقف إطلاق نار وتبادل أسرى بعد 48 يوما من الإبادة وجرائم الحرب والحصار والتجويع، مؤكدا أن الهدنة بمثابة استراحة محارب والتقاط أنفاس ولملمة جراح وتلبية نداءات بعدما كان المدنيون المتضرر الأكبر من الحرب الصهيونية غير المسبوقة على غزة.
وتطرق إلى جزئية النساء والأطفال المسجونين لدى الاحتلال بعدما كان الضوء مسلطا على الأسيرات المحتجزات في غزة، وأشار إلى أن الاحتلال لديه أطفال فلسطينيون في سجونه، وكذلك قتل الآلاف من الأطفال في الحرب خلافا للمفقودين تحت الأنقاض.
ويعتقد عفيفة أن اتفاق الهدنة كاف بالحد الأدنى، رغم أن حماس تنظر إليه بعين الريبة والشك، وهو ما يفسر بحسب قوله إصرارها على سلوك الاحتلال الاستخباري خاصة طائرات الاستطلاع وإمكانية حدوث تماس مع القوات الإسرائيلية على الأرض مما قد يؤدي إلى خروقات.
ولفت إلى حاجة الاحتلال لـ"صورة نصر"، وهو ما قد يدفعه لاستغلال أي فرصة لاصطياد "صيد ثمين"، في إشارة منه إلى اغتيالات قد ينفذها بحق قادة مقاومة بارزين خاصة أن أزمة نتنياهو ما تزال قائمة واقتناع شركائه بأنه قد ورطهم بحرب انطلقت بدون رؤية.
أما وليام لورانس أستاذ العلاقات الدولية والمسؤول السابق بالخارجية الأميركية، فأكد أهمية الهدنة خاصة أنها تمثل انفراجة إنسانية، وشدد على ضرورة فتح مختلف معابر غزة بأسرع وقت وليس معبر رفح فحسب.
ومع ذلك يعتقد لورانس أن هناك عدم وضوح في بعض بنود الهدنة، ومدى إمكانية احترامها من مختلف الأطراف، وأبدى تشكيكه في إمكانية تمديدها في ظل المفاوضات الصعبة التي سبقت إعلانها ووجود أسرى لدى جهات أخرى غير حماس.
وأشار إلى أن مسيرة نتنياهو وصلت إلى نهايتها، مضيفا أنه كان بوضع سيئ قبل الحرب والآن يلومه معظم الإسرائيليين بعد هجوم حماس، خاصة أن حكومته انقسمت وضعفت سياسيا.
من جانبها رأت صحيفة واشنطن بوست إن صفقة الرهائن بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل من شأنها أن تجلب البهجة لعائلات النساء والأطفال الذين سيطلق سراحهم في البداية، كما أن قرار وقف القتال لمدة 4 أيام سيكون له تأثير مهم بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في حرب غزة الذين هم في أمس الحاجة إليه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن يتوسع الأمر تدريجيا ليشمل تهدئة أوسع نطاقا لهذا الصراع/ الكابوس.
وأوضح ديفيد إغناتيوس في عموده بالواشنطن بوست أن هذه الصيغة عملية بشكل مدهش لتخفيف الصراع والذي استمر عن طريق القصف الإسرائيلي المتواصل الذي دام 6 أسابيع وأوقع كثيرا من المدنيين الفلسطينيين.
ووفق إغناتيوس فإن الهدنة ستخفف من الانتقادات الدولية المتصاعدة على الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت بالفعل تضر بمصالحه، وربما تمكن حماس من إعادة تجميع صفوفها، ولكن الاحتلال لم يتنازل عن رغبته في تدمير قوة حماس السياسية في غزة.-(وكالات)

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