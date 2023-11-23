في الولايات المتحدة لن يخيب ظنهم من وقف نار دائم..

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

تسيبي شميلوفتس

جاءت صفقة تحرير الرهائن بعد ضغط طويل من إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، ضغط أصبح أكثر فأكثر كثافة كلما تبين الثمن السياسي الذي يدفعه الرئيس على دعمه لإسرائيل. ففي الأسابيع الأخيرة عملت مجموعة صغيرة من المساعدين الكبار لبايدن على محاولة تحقيق الصفقة حصريا، وذلك ليس فقط لاجل إعادة أمهات وأطفال بل وأيضا لتحقيق هدنة في الحرب وإدخال مساعدة إنسانية. فالصور من غزة أصبحت سائدة في وسائل الاعلام الأميركية، وأظهرت الاستطلاعات أن بايدن يفقد بسرعة تأييد قاعدته الديمقراطية مع الدخول الى سنة انتخابات حرجة.

رغم أن بايدن لا يتراجع عن دعمه التام لإسرائيل لكنه نشأت فجوات بينه وبين رئيس الوزراء نتنياهو. فقد أجرى بايدن مع نتنياهو 13 محادثة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) وعناقه الأولي التام تحول في الأسابيع الأخيرة الى دعوات متكررة لكبح الجماح من جانب إسرائيل في غزة. مع ان بايدن ومساعديه قالوا المرة تلو الأخرى انهم لا يقولون لإسرائيل كيف ترد على المذبحة لكن عددا من كبار المسؤولين الأميركيين ألمحوا بانهم "لن يخيب ظنهم" اذا ما تحولت الهدنة لتصبح وقف نار دائم اكثر. واكثر من ذلك قالت محافل في البيت الأبيض لـ"نيويورك تايمز" ان بايدن يأمل في أن يكون تحرير الرهائن خطوة بداية للتقدم نحو حل الدولتين.

المفاوضات الصعبة على الصفقة بدأت في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما تلقى موظفون أميركيون نبأ عبر وسطاء في قطر وفي مصر يفيد بأن حماس كفيلة بان تقبل اتفاقا لتحرير نساء وأطفال. وبالمقابل، أرادوا ان تحرر إسرائيل سجناء فلسطينيين، تعلق القتال وتؤخر الاجتياح البري. إسرائيل رفضت تأخير الهجوم البري، وحماس رفضت تقديم ادلة على ان الرهائن على قيد الحياة، فعلقت المفاوضات.

واصل البيت الأبيض الضغط وفي 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي اتصل نتنياهو ببايدن وقال ان بوسعه أن يقبل العرض الأخير لحماس. بعد ساعات قليلة من ذلك، بدأت عملية الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء، فألغت حماس الصفقة. مرت بضعة أيام الى أن استؤنفت المحادثات بعد حديث بايدن مع الأمير القطري، تميم بن حمد آل ثاني. والتقى مساعدون كبار ببايدن بمن فيهم رئيس السي.أي.ايه، بل بارنس مع الأمير في قطر كي يطلع على المسودة الأخيرة وفي نهاية المطاف تحققت الصفقة التي كان بايدن بحاجة ماسة لها.