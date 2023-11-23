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كيف سنعود للقتال إذا توقفنا لهدنة؟

11/23/2023 2:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت







يوسي يهوشع

وقف النار سيدخل حيز التنفيذ صباح (اليوم)، ورغم التصريحات القتالية التي تصدر عن قيادة الدولة – من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وحتى الجيش الإسرائيلي – مرغوب فيه أن نخفض التوقعات قبل كل شيء بالنسبة لطوله: في الغرف المغلقة لا يتحدثون عن أربعة أيام بل عن عشرة على الأقل، إلى حين استنفاد كل الدفعة الأولى لتحرير المخطوفين والمخطوفات. ثمة من هم مقتنعون بأن إسرائيل ستتسلم أكثر من 50، لكن نحو 50 على الأقل ونحن نواجه نتائج الضعف في مجال التقديرات الدقيقة. نتنياهو، غالنت وغانتس يحاولون أساسا إقناع الجمهور بأن الحرب ستستمر حتى بعد وقف النار – لكن في الصيغة الحالية، ليس مؤكدا أن هذا ما سيحصل.
ثانيا، وهو أهم بكثير، هو ما يخطط له في واقع الأمر في لاحق القتال، في حالة استؤنف. فقد تعهد نتنياهو وغالنت أمام أعضاء الحكومة أن يتحرك الهجوم، يستكمل احتلال شمال القطاع والقسم الشرقي (حي الزيتون وجباليا)، كما ستكون خطوة في خانيونس حيث يوجد مركز ثقل حماس. "صورة النصر يجب أن تتضمن تفكيك حماس"، قال غالنت: "انا ملتزم بذلك وكذا جهاز الأمن. أنا أقول هنا: "أنا وجيش الدفاع الإسرائيلي ملتزمان بمواصلة الحرب حتى تصفية حماس". غير أن في قيادة الدولة أيضا ليسوا جميعا مقتنعون أن هذا ما سيحصل، ومع كل الاحترام لانتفاخ الصدر لعله من الأفضل تنسيق التوقعات مع الجمهور في ضوء الهدف الطموح، وربما الطموح أكثر مما ينبغي. ضابط مشارك في إدارة المعركة في الجنوب قال: "إنه في هذه الحالة يثق بل ويعول على الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، ألا يسمحا للحكومة بإذابة هذه العملية لدرجة التهديد بإسقاطها".
بالعموم، نوصي بالتمييز بين الرسائل الصادرة عن قيادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسها جهاز الأركان وكذا من رجال المنظومة المسؤولة عن القصور الرهيب، وبين المستوى المقاتل في غزة. فالفجوات بينهم واضحة في الطابع وفي المفهوم: المستوى المقاتل ليس أسيرا لمفاهيم جامدة، لا يحب الفلسفة وبالأساس يريد أن ينتصر. هناك لن تسمعوا تأييدا صريحا لوقف النار، وهذا على أقل تقدير. فهؤلاء الضباط الذين يقاتلون منذ ثمانية أسابيع ويصلون إلى إنجازات رغم كل أنواع التحذيرات التي طارت في الهواء، مقتنعون بأنه من الخطأ وقفهم في ذروة الخطوة الهجومية قبل لحظة من استكمال احتلال الجزء الشمالي من القطاع. هم بالتأكيد يفهمون الاضطرار وهذا ما يبثونه لمرؤوسيهم: صحيح أنه كان من الأفضل استكمال المهمة في شمال القطاع وفقط عندها التوقف، لكن لا تقلقوا، تمرد لن يكون هنا. كما أنه حتى لو كان الحديث يدور عن عينة إحصائية دقيقة، فإن هذه الرسائل تأتي من عمق الميدان وليس من ضابط واحد حقا.
لكن ما لا يمكن إلغاؤه هو الخوف من هبوط توتر عملياتي. ضابط كبير يقول: "إنه لن يسمح بإجازات إلى البيت، لأن الاحتمال في أن يعود الجميع إلى مواقعهم متدن أكثر". وعلى حد قوله فإن توقفا طويلا جدا من شأنه أن يجد تعبيره في الجنود الذين سيخرجون من غزة ويفضلون ألا يعودوا. بعضهم سيعود إلى خلويه ليحصل على صورة وضع معقدة.
خلال زيارة لجرحى في قسم التاهيل في تل هشومير قبل يومين سألت اثنين من المقاتلين جاءا لزيارة أخ في السلاح متى سيعودان، أجابا بان هذا بات أكثر مما ينبغي بالنسبة لهما بل وبلغا قائد السرية بذلك. لا يوجد هنا لا سمح الله أي نية للحكم على من سبق أن توجه إلى القتال في سبيل الوطن وكان مستعدا لأن يضحي بحياته. هذا فقط وصف للواقع المعقد لوقف النار الذي يسوق للجمهور وكأن الجيش الإسرائيلي هو آلة فاخرة توقفت للانتعاش وعلى الفور قادرة على أن تسارع من الصفر إلى المائة. هذا لا يعمل على هذا النحو. عمليا، أن يمنع الضابط إجازة عن جنوده، فإنه لا يحل المشكلة: على المقاتلين أن يحرصوا حرصا شديدا من مقاتلي حماس ممن يمكنهم أن يطلقوا النار، أن يعدوا كمينا وغيرها. وعندها ستدعي قيادة المنظمة بانها لم تعرف: في المنطقة التي يسيطر فيها الجيش الإسرائيلي يوجد غير قليل من المقاومين ممن ليسوا بالضبط على اتصال متواصل مع القيادات ويوجدون على الأقل في مجال النفي بأنهم على الإطلاق لا يعرفون عن وقف النار. ومن هنا يمكن أن يأتي الشر.
في المقابل، فإن محافل مختلفة تعرف جيدا قيادة الجيش الإسرائيلي والمسؤولية عن القصور، تلك التي منعت في واقع الأمر التفكر النقي بالنسبة للصفقة، تدعي بأن أثر الذنب معاكس أيضا: بالذات لأن المسؤولين يعرفون أنهم سيرحلون بعد نهاية الحرب، فإنهم هم الذين يريدون أكثر من الآخرين أن ينهوا خدمتهم بانتصار ساحق على حماس. وعليه، فهم من سيتحفزون أمام المستوى السياسي إذا ما سعى لأن يتوقف لاعتبارات مختلفة. في هذا الجانب، سيزداد الضغط على نتنياهو في الأيام القريبة المقبلة لأن حماس تخطط لإدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، لتلقي هناك الدمار الهائل في القطاع. على شاشات التلفزيون في البيت الأبيض ستلعب دور النجم صور قاسيىة للغاية تجعل قاعدة الرئيس بايدن تدفعه إلى أن يرفع مكالمة قصيرة لنتنياهو ويبلغه بانتهاء الاحتفال.
في هذه الأثناء، تستعد الدولة لأن تستقبل بالعناق والدموع المخطوفات والمخطوفين من أسر حماس. لم يكن هناك شك حقا في أن الصفقة ستقر وبالتأكيد في ضوء التأييد المطلق لقادة المستوى المهني، بما في ذلك الشاباك والموساد. ومع ذلك في أعقاب المقال الذي نشر هنا أول من أمس، وأعرب فيه عن اعتراض قاطع للصفقة، تلقيت بلاغا من موشيه مورينو، والد العريف أول احتياط ايتي مورينو، مقاتل مجلان الذي سقط في المعركة على زيكيم. كما أن موشيه هو شقيق جندي إسرائيلي هو المقدم إسرائيل مورينو الراحل. "قلبي يحترق"، كتب موشيه (وهذا ما أنقله هنا بإذن منه)، "لن أصمد إذا ما عرفت ان ابني سقط عبثا، وبعد بضعة أيام سنكتشف أنهم مرة أخرى خدعونا من أجل أن يعيدوا تنظيم صفوفهم والتسلح وصياغة جنود آخرين. كم يمكن للمرء أن يحمل هذا العبء على كتفه وفي النهاية من أجل ماذا؟". في مثل هذا اليوم الذي يختلط فيه الفرح بالألم، يجدر بنا أن نسمع أيضا هذا الصوت.

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