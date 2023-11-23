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الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال تبدأ في السابعة صباح اليوم

11/23/2023 2:24:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ اليوم الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، قد نشرت كتائب القسام بنود الاتفاق.
وفيما استكملت جميع الإجراءات لتنفيذ الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال عبر الوسطاء، أعلن وزير إسرائيلي استعداد تل أبيب لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام.
وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي في الدوحة أن الاتصالات بين حركة حماس والاحتلال والوسطاء انتهت وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، مؤكدا أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر اليوم الجمعة.
وشدد على أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى الإسرائيليين مقسمين على 4 أيام، وأن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين تضم 13 من النساء والأطفال.
وتابع "نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك، كما نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم".
وأشار إلى أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني سيكونان جزءا كاملا من عملية تسليم الأسرى.
وكان وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي قال في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية إن اتفاق الهدنة يتكون من عنصرين رئيسيين؛ أحدهما يركز بشكل خاص على النساء والأطفال المدنيين من كل جانب الذين يتم إطلاق سراحهم على مدى عدة أيام، والآخر على صلة بتقديم المساعدات الإنسانية النوعية إلى سكان غزة.
بدورها قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس إن اتفاق ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك العدو الإسرائيلي لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم.
وأضافت أن الاتفاق ينص على توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.
وشددت على أنه سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، وهو ما يعني الإفراح عن 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا.
ووفقا للكتائب سيتم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية يوميا لكافة مناطق قطاع غزة، كما سيتم إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة بشكل يومي.
وفي سياق متصل، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة مواصلة الجهود لوقف الحرب في غزة. وشدد على أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جهته، أعرب الوزير الأميركي عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها الحاسمة في إنجاز الصفقة.
كما شدد بلينكن خلال الاتصال على أن بلاده ما تزال ملتزمة بتعزيز حل الدولتين، وجدد التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر.
من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن قطر هي التي ستعلن بدء سريان الهدنة وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس؛ وأن بلاده ستواصل العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى في غزة.
وأضاف سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي أس "، أن هناك فصائل أخرى تحتجز أسرى إسرائيليين في غزة؛ وهناك فرصة أمام حماس لتمديد الهدنة من خلال إطلاق سراح مزيد من الأسرى.
وفي دولة الاحتلال قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أرييه درعي، إنهم مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام، مضيفا في تصريحات صحفية أنهم صادقوا على الإفراج عن 300 سجين فلسطيني أملا في إعادة 100 أسير إسرائيلي.
بدوره، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سجون عوفر والدامون ومجدو بدأت الاستعداد لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار الاتفاق مع حماس.
ونقلت القناة عن مسؤول في جهاز الشاباك أن هوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الاتفاق غير معروفة في الوقت الحالي، مؤكدا ان تفاصيل الاتفاق تشير إلى أنه في كل خطوة سيتم تقديم أسماء الأسرى للموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع والشاباك.
بدوره، أمر وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، بمنع أي مظاهر للفرح في صفوف الأسرى الفلسطينيين في السجون بالتزامن مع عملية الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق الهدنة المؤقتة.
كما تستعد شرطة الاحتلال الإسرائيلي لقمع أي مظاهر فرح في أوساط عائلات الأسرى والأسيرات المقديين المزمع الإفراج عنهم في غضون الايام القليلة المقبلة.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75 % منهم أطفال ونساء.
فيما قتلت حركة حماس 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية للاحتلال. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وكان مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية طاهر النونو قال إن قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار.
كما أوضح أن هناك دورا للصليب الأحمر والأمم المتحدة في صفقة التبادل، ولكنه لم يوضح ماهية الدور المنوط بالمنظمتين.
وكانت حماس سلمت بعض الأسرى لديها لأسباب إنسانية للصليب الأحمر الذي نقل الأسرى المفرج عنهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر رفح.
وقبيل سريان الهدنة أمس كثف جيش الاحتلال من قصفة لمناطق مختلفة من شمال قطاع غزة أصيب على اثره عشرات المدنيين.
من ناحية أخرى قال جيش الإحتلال في بيان إن صفارات الإنذار دوت في منطقة كرم أبو سالم القريبة من القطاع وفي عسقلان ومناطق غلاف غزة.
في المقابل، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد قولها أمس، إنها استهدفت 11 آلية عسكرية للاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة.
وأضافت عبر حسابها على تيليغرام، أن الاستهداف شمل مناطق الزيتون وتل الهوا والشاطئ والشيخ رضوان
وجحر الديك.-(وكالات)

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