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غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 14854 شهيداً

11/23/2023 2:24:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 14854 شهيداً، بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، ما يعني أن قرابة 69 بالمئة من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.
وبحسب ما أورده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الخميس، فإن عدد الإصابات زاد عن 36 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منها من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة. -(بترا)

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