غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 14854 شهيداً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة- ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 14854 شهيداً، بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، ما يعني أن قرابة 69 بالمئة من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.
وبحسب ما أورده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الخميس، فإن عدد الإصابات زاد عن 36 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منها من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة. -(بترا)
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