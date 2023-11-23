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6 محاور لخريطة طريق مقترحة للتمويلات المستجيبة للمناخ في الأردن

11/23/2023 2:23:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






وضع ممثلون عن القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وأكاديميون، ومتخصصون في مجالات الاستشارات، ستة محاور لخريطة طريق مقترحة للتمويلات المستجيبة للمُناخ في الأردن.
وستحدد خريطة الطريق الخطوات اللازم اتخاذها من قبل وزارتي البيئة والطاقة والثروة المعدنية لتعزيز التنسيق والدعم للقطاع الخاص للوصول الى تمويل المُناخ لتحقيق رؤية المملكة باقتصاد أخضر منخفض الكربون، وقادر على الصمود، ويحقق سبل العيش المستدامة.
و"من خلال اتباع نهج تشاوري وتشاركي مع الحكومة، سيتمكن القطاع الخاص من تحديد الفرص لوضع أهداف واضحة عبر التدخلات السياسية، وأفكار المشاريع التي تدفع الاستثمار في المجالات الخضراء ذات الأولوية للقطاعات"، وفق الإطار الاستراتيجي المقترح للخريطة.
وأكد مدير مديرية التغير المُناخي في وزارة البيئة بلال الشقارين أن "القطاع الخاص في الأردن لا بد أن يقود المشاريع المستجيبة للمُناخ، وليس فقط أن يكون شريكا مع الحكومة في ذلك، وصولا إلى تحقيق سائر الأهداف المدرجة في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا".
وبين الشقارين، في الجلسة الحوارية الثانية بين القطاعين العام والخاصة المعنية بتمويل المُناخ، والتي تعقدها الوزارة بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، أن "الأردن رغم أنه لا يشارك في انبعاثات غازات الدفيئة سوى بنسبة لا تتعدى 0,06 %، لكنه يبذل جهوداً كبيرة في تنفيذ مشاريع للتخفيف من تلك النسب، سواء بتبني مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أو غيرها".
ولفت الى أن "تنفيذ مشاريع التكيف مع تداعيات المُناخ يعد أولوية في الأردن، ولكن من المهم أن يجري تقديم تسهيلات لعمل القطاع الخاص وخاصة ما يتعلق بالتمويلات المُناخية".
ولذلك، بحسبه "عملت وزارة البيئة على اعداد الأدلة والاستراتيجيات والخطط ذات العلاقة بالتمويلات المُناخية خلال الفترة الماضية، من بينها استراتيجية التمويل الخضراء التي أعدت بالتعاون مع البنك المركزي، والبنك الدولي".
وشدد على أن "هنالك فجوة بين القطاعين العام والخاص بشأن العمل المُناخي، لكن هنالك حاجة الى معالجة التحديات وهذه الفجوات وصولاً الى وضع خريطة طريق، وعمل لتخفيض الانبعاثات، وتنفيذ مشاريع مستجيبة للمُناخ".
وتهدف هذه الجلسة الحوارية الثانية إلى "تطوير خريطة طريق حتى يتمكن القطاع الخاص من الوصول إلى تمويل المُناخ"، وفق الممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر كريستوف اسكوت.
ولفت اسكوت إلى أن "تغير المُناخ يحتل أولوية قصوى على جدول الأعمال العالمي، وهناك الكثير من الأموال المتاحة من البلدان المتقدمة لدعم تحقيق هدف الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية".
ولكن، وفق قوله فإن "التحدي يكمن في الوصول إلى هذه التمويلات على الرغم من توفر الكثير من المال، ولذلك يجب على الحكومة والقطاع الخاص العمل معًا لمساعدة مختلف أصحاب المصلحة في الوصول إلى هذا التمويل".
وأشار إلى أن "الغرض من خريطة الطريق هذه التي سنناقشها هو في الواقع تحديد بعض المعالم المختلفة الخاصة بكيفية تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى تمويل المُناخ".
ولفت إلى أن "بعض المشاريع ليست مربحة، وبعضها يحقق ربحا، لذلك نريد العمل مع القطاع الخاص على نوع من تلك التي يستفيد منها، وعبر فهم احتياجاته في هذا المجال".
وقدمت اختصاصية التمويل المناخي هالة الحموي عرضا حول الهيكل ورؤية خريطة الطريق المقترحة التي ستغطي الفترة حتى عام 2028، وتسعى للحفاظ على مشاركة القطاع الخاص لتحقيق النتيجة النهائية، المتمثلة في الوصول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، وقادر على الصمود، ويحقق سبل العيش المستدامة.
وستنفذ تلك الخطوة، بحسب الحموي "ضمن أهداف محددة سيضعها القطاع الخاص وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية، تغطي قطاعات ستحدد لاحقا".
وهذه الخريطة تضم في تنفيذها ممثلين عن القطاع الخاص مثل رجال الأعمال، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، وآخرين من الجهات الفاعلة مثل مديرية التغير المُناخي في وزارة البيئة، وغيرها من نقاط الاتصال التابعة للوزرات المعنية بهذا القطاع والنمو الأخضر.
وهنالك أربعة محاور عمل سُتبنى عليها خريطة الطريق، التي تُعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارات أخرى، تتمثل برفع الوعي والمعرفة حول مصادر التمويل المناخي المحلية والدولية، وزيادة المشاريع المناخية، مع تقديم المساعدة في تأطير الأوراق المفاهيمية للمشاريع المقترحة للتمويل المناخي، بحسبها.
ويحدد الإطار الاستراتيجي لخريطة الطريق خمسة محاور للعمل من بينها "زيادة الوعي المعرفي بين ممثلي القطاع الخاص بشأن الأهداف المتفق عليها حول تنفيذ مشاريع مستجيبة للمُناخ"، وفق نائبة ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر كريستال كوبر.
كما أن "التنسيق بشأن السياسات والبحث، والتطوير وتحديد المشاريع، وصولا إلى تطوير مشروعات سيتم تقديمها إلى صندوق المناخ الأخضر للمُناخ بهدف الحصول على موافقة اللجنة الوطنية على مقترح التمويل، من بين الأطر التي تقوم عليها الخريطة"، وفق كوبر.
وأضافت: "بشأن تعزيز السياسات وتنفيذها فإن وزارة البيئة ستبقي العمل على ضمان اعتماد السياسات المناسبة لتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى التمويل المُناخي من المصادر المحلية والخارجية، مثل صناديق المُناخ، وبنوك التنمية متعددة الأطراف".
وشددت على أن "الحكومة تقع عليها مسؤولية ضمان تنفيذ السياسات، لكن على القطاع الخاص أن يلتزم بالإطار التنفيذي ومواءمة استراتيجياته، وعملياته الداخلية مع تلك المعتمدة على المستوى الوطني".
وفي المحور المتعلق بالتمويل، ستصف الخريطة "المشهد العالمي لتمويل المُناخ بما في ذلك أحدث الأرقام، والأدوات مع التركيز على الأكثر قابلية للتطبيق على القطاع الخاص، وتحديد الوضع المالي الحالي في الأردن حول تمويل المُناخ".

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