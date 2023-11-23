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طقس لطيف حتى الأحد

11/23/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تكون الأجواء اليوم لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتكون الأجواء الأحد، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.-(بترا)

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