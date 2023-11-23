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الخريشة: الملك يواصل جهوده لوقف الحرب على غزة

11/23/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة أن الأردن يواصل، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وقفته التاريخية بدعم الفلسطينيين، مشيرا لأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
واضاف خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمس فعاليات ندوة حوارية بعنوان“كيف يمكن للقطاع الأكاديمي في الأردن أن يساهم في تخفيف آثار العدوان على غزة: خلال وبعد الأزمة”، نظمتها الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات بالتعاون مع الجامعة الأردنية، أن الأردن وظف علاقاته التاريخية بدول العالم، بخاصة الدول الكبرى، لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والتخفيف عن الفلسطينيين، لافتا إلى أن الأردن، منذ بداية الحرب على غزة، لم يتوقف عن ممارسة دوره المحوري، إذ يبذل جلالة الملك عبد الله الثاني جهودا، لوقف العدوان الغاشم على غزة.
إلى ذلك، قال رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات، لا بد أن يكون للجامعات دور في تعرية بطش المعتدين الصهاينة، ولا بد للباحثين والمؤرخين أن يفضحوا من نسوا أن البشر، أينما كانوا، يحزنون ويخافون على أطفالهم وأحبائهم من الموت والألم والجوع والعطش.
ولفت عبيدات، الى ضرورة تعزيز المساهمات الأكاديمية، واقتراح السياسات، وزيادة التشبيك مع الجسم الأكاديمي في فلسطين عموما وغزة خصوصا، وإرسال مزيد من الأطباء والممرضين، وتقديم أشكال المساعدات المختلفة للغزيين.
من جهته دعا وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند مبيضين، الجامعاتِ للمبادرة بإنشاء حاضنات علمية لاستكمال المشاريع المقامة في الجامعات الغزية.
ودعا لتعزيز المواقف والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني والحكومة، ودحض الرواية الإسرائيلية عبر خطاب عقل ممنهج قائم على الحجة والبرهان.
من جانبه، ثمن وزير التعليم العالي الفلسطيني الأسبق د. صبري صيدم، الدور الذي يقوم به الأردن، وتحركاته الدولية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني انتصارًا للقضية الفلسطينية واستنهاضًا للجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار صيدم إلى صلابة الموقف الأردني الشعبي والرسمي، والارتباط التاريخي بين الأردن وفلسطين الذي تعكسه المواقف الموحدة للشعبين الشقيقين، وأهمية الوحدة الوطنية لمواجهة محاولات تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا صيدم المجتمع الأكاديمي العربي، إلى ضرورة إنتاج المشاريع البحثية الرامية إلى إحباط المشروع الصهيوني في الاستيطان والتهجير، وإبراز الهوية الفلسطينية التي يحاول طمسها.
بدوره، اقترح رئيس الجامعة الاردنية السابق د. اخليف الطراونة، جملة من المشاريع التي تسهم بتخفيف آثار العدوان على غزة من وجهة نظر أكاديمية، كإنشاء صندوق لدعم الطلبة الغزيين الدارسين في الجامعات الأردنية، ومعاملتهم معاملة الطلبة الأردنيين فيما يتعلق برسوم البرنامج العادي.
ودعا الطراونة إلى استحداث كرسي علمي وبحثي للدراسات الفلسطينية لتوثيق السردية، الفلسطينية للأحداث، ولكل ما يقوم به الاحتلال، لمواجة الرواية الصهيونية الكاذبة.
واكد على ضرورة مساعدة الجامعات الغزية، على تجاوز الفاقد التعليمي عبر التعليم الإلكتروني، أو عبر اللجوء للمساقات المكثفة، إلى جانب تشجيع الجامعات الأردنية، على تضمين موادها وخططها الدراسية موضوعاتٍ في تكنولوجيا الحروب والأمن السيبراني، وزيادة الوعي بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
من جهته تطرق نائب رئيس الوزراء الاسبق د. جواد العناني، إلى الجوانب القانونية في العدوان الصهيوني الغاشم على غزة واستهدافه للمرافق العلمية والجامعات، باعتبار ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني، الذي يجرم المساس بالحقوق المدنية.
وقال إن استهداف الجامعات والمرافق العلمية مرفوض من الأساس، حتى وإن استهدفت بحجة استعمالها لأغراض عسكرية، فذاك لا يعفي الكيان من جرمه أمام المحكمة الدولية.
ولفت العناني في مداخلته لضرورة تصدي الجامعات لهذا العدوان، عبر تسليح الطلبة بالعلم والمعرفة والقدرة على الريادة والابتكار، وإكسابهم المهارات المطلوبة في زمن الحرب، لينهضوا بالأوطان ويذودوا عنها بالعلم والتحضر.
وقدم رئيس الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات د. عبد الرحمن شديفات إحصائية توضح حجم الدمار الكبير في قطاع التعليم في غزة، لافتا إلى أنه جرى تدمير 12 جامعة وكلية جامعية، واستشهد نحو 180 عضو هيئة تدريس ومعلم، كما استُشهد أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة.
وأكد شديفات أن الجمعية ستوظف كل إمكاناتها لدعم القطاع الأكاديمي في غزة للنهوض واستكمال رسالته التعليمية، على أن يصار إلى جمع كل المقترحات ودراستها والمضي قدما بها عبر القنوات الرسمية، لمساعدة المؤسسات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة لتجاوز هذه المحنة، ودعم صمودهم في وجه الكيان الصهيوني المحتل.

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