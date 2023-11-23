-->

Friday, 24 November 2023 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل ستسهم الهدنة بتموضع الاحتلال أم ستجره المقاومة لحرب استزاف تهشم كل حساباته؟

11/23/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






في وقت أعلنت فيه قطر مساء أمس عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، تبدأ من الساعة السابعة صباح اليوم، وتستمر لـ4 أيام، بعد 48 يوما على الحرب العدوانية للاحتلال الصهيوني على القطاع المحاصر منذ نحو 17 عاما، يجري فيها تبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الصهيوني، فمن المتوقع بأن تسمح هذه الهدنة بإعادة تموضع الاحتلال المتوغل في بعض أطراف المنطقة الشمالية من القطاع، مع دخول مساعدات إنسانية لأهالي القطاع الذين قد يلتقطون أنفاسهم في حال لم ينقض الاحتلال الهدنة، كما يفعل عادة في كل اتفاقاته، وفق محللين.
وبين المحللون بأنه في أوقات الهدن، يقدم المواطنون على التخطيط لتنظيم جزء من أمور حياتهم، وتدبير حاجياتهم، إلى جانب تعاملهم مع الدمار الذي أنتجته الحرب قبل الهدنة، وانتشال شهداء مفقودين من تحت الدمار، وتفقد وإحصاء ما لحق بهم من خسائر وأضرار، وتنظيم ما يمكن تنظيمه من عمل المستشفيات، وغيرها من الأمور التي قد تساعدهم على استمرار الحياة، ولو على نحو جزئي.
وفي هذا النطاق، فإن اتفاقا لهدنة إنسانية بين الاحتلال و"حماس"، سيدخل حيز التنفيذ اليوم، إذا صدقت نوايا الاحتلال بتطبيق اتفاق الهدنة، الذي جرى التصريح بأنها قد تكون قابلة للتمديد لأكثر من 4 أيام، إذ أطلقت تسريبات أمس، تفيد بأن مدتها قد ترتفع لـ10 أيام، لكن لم تكن هناك تأكيدات واضحة بشأن ذلك، حتى ساعة كتابة هذا التقرير.
وبدأ الحديث عن هدنة إنسانية بوساطة مشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، خلال هذه الحرب التي ما تزال مستمرة منذ تنفيذ "حماس" لعملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأدت إلى قتل وأسر مئات من جنود الاحتلال الصهيوني، بينما هاجمت قوات الاحتلال الصهيوني المدنيين العزل في القطاع، تحت ادعاءات واهية، تحاول الإثبات بأن الاحتلال يحقق إنجازات عسكرية على الأرض، لردع المقاومة، لكنه وفق إعلاناته المتكررة، بأنه قصف وقتل آلاف الأهداف المتعلقة بالمقاومة، تسبب باستشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، ثلثاهم من الأطفال والنساء، وتدمير أكثر من 50 % من مباني القطاع.
ويشتمل اتفاق الهدنة الذي جرى تداوله في وسائل الإعلام وعلى ألسنة سياسيين من الاحتلال و"حماس" على تبادل 50 أسيرة مدنية وأطفال من الاحتلال، أسرتهم المقاومة الفلسطينية خلال "طوفان الأقصى" في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا فلسطينيا يقبعون في السجون الإسرائيلية، على أن يزداد عدد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.
وستسمح الهدنة، بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
خبير الأمن الإستراتيجي د. عمر الرداد، قال إن "الأصل في الهدن الإنسانية خلال الحروب، أن تتضمن وقفا للعمليات القتالية لفترة محددة بين أطراف القتال، يسمح خلالها بدخول مواد إغاثة إنسانية كالأغذية والأدوية والوقود، وأي أمور تسهم باستئناف الحياة".
وبين الرداد، أن هدنة الحرب في غزة محفوفة بمخاطر عديدة، في مقدمتها الاحتمالات القوية باختراق الاحتلال لها، كما فعل في أكثر من مرة سابقا، لكنه يضيف، بأنه وبرغم ذلك، يبقى سيناريو إمكانية أن تؤسس هذه الهدنة لهدن أخرى واردا، في ظل حاجة الاحتلال لمواجهة الضغوط عليه، على خلفية قضية أسراه الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع.
ولفت إلى أن الهدنة ميدانيا، تشكل فرصة للطرفين المهاجم المحتل، والمدافع الفلسطيني عن أرضه، إلى تقييم ما تعرض له من نجاحات وإخفاقات خلال الحرب، ومن ثم إعادة حسابات كل منهما، لبناء خطط جديدة تحسن من دفاعات كل جانب، وأعماله الهجومية.
الخبير العسكري والمحلل السياسي نضال أبو زيد، قال إننا "إذا ذهبنا باتجاه الخيارات أو البنود التي طرحتها اتفاقية الهدنة مؤخرا، سنجد أنها ركزت على الشرط العسكري بشكل كبير، وبالتالي هذا الشق يتعلق بـ3 نقاط رئيسة، الأولى: تتمحور حول وقف العمليات الجوية في القطاع كليا ومنع الطيران فوق مناطق العمليات، وهنا فإن منطقة عمليات الاحتلال هي في القطاع كاملا، والثانية: وقف العمليات الجوية لـ6 ساعات في المناطق الشمالية من القطاع، المحور الذي تحتدم فيه المعارك على نحو ضار، والثالثة، تتبلور في عدم تحرك القطاعات البرية للاحتلال، وثباتها في مكانها، ومنع اعتقال أي مواطن من أهالي غزة، والسماح بتنقلهم بين الشمال والجنوب من دون أي معوقات، أو اعتراضات للاحتلال.
وأوضح أبو زيد، بأن هناك مفهوما في العلم العسكري معروفا، يفيد بأن الحرب لا تتجزأ، فهي إما تقدم وإما انسحاب وإما هجوم. أما أن تقول قوات الاحتلال إنها في حالة وقف مؤقت، فلا يوجد شيء في المفاهيم العسكرية يعرف بالوقف المؤقت، وهذا الشيء يعني بأن المقاومة نجحت في دفع الاحتلال إلى التحول من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع. وهنا يبدو بأن الاحتلال سيكون في مأزق كبير، لأنه في حال انتهت الهدنة، فإنه سيستأنف أعماله الحربية الهجومية، أو يعيد تموضع قواته.
وبين أبو زيد، أنه إذا ما أخذنا بالاعتبار بأن المقاومة حتى هذه اللحظة تتلاعب بالاحتلال، وتحاول جره إلى أطول فترة ممكنة زمنيا من القتال، لتفاقم اضطراباته الداخلية، بخاصة المرتبطة بتداعي اقتصاده بسبب أكلاف الحرب الباهظة التي تضغط على ميزانيته على نحو لم يشهده في مراته السابقة، ولارتباط استمراره بالقتال، بعدم تحقيق أي إنجازات على أرض المعارك، ما يضرب حكومته بعواصف سياسية، تصعد حدة الخلافات في أركانها، بخاصة من بعض وزراء الأحزاب الدينية، مثل حزب القوة اليهودية المتطرف والعنصري، الذي يقوده المستوطن المتطرف بن غافير.
لكن العامل الرئيس وفق توصيف أبو زيد، يكمن في أن المقاومة تجر الاحتلال إلى القتال لفترة زمنية أطول، لأنها تدرك تماما بأن العقيدة القتالية لجنود الاحتلال، هشة، فالجندي الصهيوني لا يتحمل فترات قتال طويلة، إلى جانب أن جيش الاحتلال مصمم للقتال لفترات قصيرة، والعمل في نطاق مهام محدودة، يتحدد فيها أمان جنوده على نحو منضبط، لكن في حرب كالتي تدور الآن في غزة، فمن الصعب تأمين الجنود، أو تحديد مهام واضحة لهم، من دون تعرضهم لخسائر باهظة في الأرواح والمعدات، لأنهم لا يواجهون جيشا نظاميا، بل مجموعات مقاومة، تعرف أهدافها بالضبط، وهي قتل أكبر عدد من جنود الاحتلال، وتدمير دباباته وآلياته، وجر جنوده إلى كمائن مدروسة، تضعهم تحت ضربات المقاومين في كل لحظة.
ورأى أن الأمر الثاني والأهم، يتمحور حول تكتيك المقاومة في جر الاحتلال للاستمرار في الحرب خلال الفترات المقبلة، بحيث تكون أجواء الطقس سيئة، ونكون في فصل الشتاء القاسي، "وأنا لا أعني هنا بأن الحالة الجوية، قد تؤثر على القوات البرية، فالآليات والدبابات تتمتع بأنظمة تدفئة، لكن الطائرات تتأثر على نحو كبير في العمل خلال أجواء الشتاء، فتنعدم قدراتها على تصوير الأهداف أو ملاحقتها، كما تعجز عن الطيران غالبا، وهذا الأمر شاهدناه الأحد الماضي، حين تعرض القطاع لمنخفض جوي، صحبته أمطار ورياح قوية، فلم تتمكن القوات البرية للاحتلال المتوغلة في بعض أجزاء من أطراف المحور الشمالي لغزة، من توفير غطاء جوي للقوات الاحتلالية على الأرض، ما عرضهم لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات على أيدي المقاومين الفلسطينيين.
وشدد أبو زيد، على أن المقاومة، تمتلك عناصر تكتيكية جيدة، تتبلور في زج الاحتلال في حرب طويلة زمنيا تستنزف قوته، والاستفادة من عامل الطقس الشتائي المتقلب والسيئ، لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف قواته.
وأشار هنا إلى أن المقاومة، أثبتت إمكانياتها المتقدمة في التخطيط للدفاع، وتنفيذ هجمات دفاعية نوعية ضد العدو، لذا فستعيد خلال الهدنة، تموضع مجموعاتها، بخاصة وأن التنظيمات المقاومة لا تحتاج إلى جحافل كبرى لخوض العمليات القتالية، لأنها في هذا الجانب تعرف بعمليات غير متكافئة، بمعنى لا يكون المدافع فيها بحاجة كبيرة جدا للتزويد والإمداد، وهذه الحاجة تكون ضمن مهام القوات المهاجمة، لذا فإن قوات الاحتلال هنا هي من ستنفذ أعمال تزويد قواتها بالذخائر والطعام والوقود، وما إلى ذلك من احتياجات، بينما المقاومة التي تعمل على أرض تعرفها جيدا، وتعرف كل تفاصيلها، ستعيد رسم طرق تموضعها الجديدة، وفق المعطيات التي تحتاجها لشن عمليات دفاعية معقدة وصعبة على الاحتلال، بعدما تمكنت من معرفة إمكانياته ونقاط ضعفه في الأيام الماضية من القتال إذا ما استمر هجوم العدو بعد الهدنة.

MENAFN23112023000072011014ID1107479015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث