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المستوطنون المتطرفون.. ارتكاب جرائم وقطع طرق وحرق أشجار وسرقة منازل لدفع الفلسطينيين للتهجير

11/23/2023 2:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






يواصل مستوطنون متطرفون، ارتكاب أعمال عنف وترهيب بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وقراها، بقصد إثارة، الرعب وتهديد حياة الفلسطينيين في مدن الضفة، ودفعهم للتهجير القسري الى الأردن، بينما يتصدى الأردن لهذه الارتكابات التي تحرض عليها حكومة الاحتلال المتطرفة، بتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة المتطرفين والتوعية بخطر التهجير، الذي سيفرغ الأراضي الفلسطينية من أصحابها، ويمكن المستوطنين المتطرفين من الاستحواذ عليها.
ومنذ نفذت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في الاراضي المحتلة في منطقة غلاف قطاع غزة، عمدت قوات الاحتلال الى تسليح المستوطنين المتطرفين، وأعطتهم رخصة مفتوحة لارتكاب جرائمهم بمختلف أشكالها بحق الفلسطينيين في الضفة.
وخلال المواجهات المستعرة في الضفة بين قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه المتطرفين والمواطنين الفلسطينيين، استشهد 228 فلسطينيا في هذه المواجهات على يدي المحتلين الصهاينة في مختلف المدن الفلسطينية، منذ "طوفان الأقصى"، وفق تصريحات لوزارة الصحة الفلسطينية أمس.
ويمارس المستوطنون المتطرفون، أعمال تخريب وحرق ممتلكات، مساكن ومحال تجارية للفلسطينيين، وقطع طرق بين المدن والقرى في الضفة، ومنع المواطنين من الوصول لمزارعهم ومراعي الماشية، مستترين بانشغال الرأي العام العربي والعالمي بجرائم الحرب العدوانية للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، في مسعى من هؤلاء المتطرفين المدفوعين من حكومتهم المتطرفة لترهيب الفلسطينيين في الضفة ودفعهم الى التهجير.
مديرة صندوق النفقة الفلسطيني المحامية فاطمة المؤقت، قالت "لاحظنا انخفاضا كبيرا بأعداد المتقدمات للاستفادة من خدمات الصندوق جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال على مدن وقرى الضفة، الى جانب ارتكاب مستوطنيه المتطرفين جرائم واعتداءات، تتمثل بإشعال الحرائق في الممتلكات وقطع الطرق بين المدن والقرى والمناطق، ومهاجمة قرى فلسطينية قريبة من المستوطنات، ما يضاعف اخطار تهديد أمن وسلامة الأسر الفلسطينية، ما يحد من طلب المساعدة من الصندوق، بخاصة وأن خدماته المالية، تذهب لفئات بلا رعاية من ذويهم، وهذه الفئات تعتمد على إعالتهم من الصندوق بشكل كامل، لتجنيبهم العوز".
وأشارت المؤقت، إلى أن ممارسات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، رفعت من معدلات الفقر في المناطق الفلسطينية، ناهيك عن تعطل ملاحقة المحكومين بقضايا النفقة، جراء تعطل الحياة والمؤسسات الرسمية، نتيجة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون والاحتلال المتطرفان.
ومن بين أبرز جرائم المستوطنين وفق المؤقت، "إيقاف مركبات المواطنين الفلسطينيين وضرب من فيها بشكل مبرح؛ وسحلهم في الشوارع، واستخدام الأسلحة البيضاء؛ وإطلاق النار عليهم".
ولفتت المؤقت الى أن المستوطنين المقيمين في غلاف مدن فلسطينية بالضفة، نفذوا أعمال عنف بحق مزارعي الزيتون، إذ قاموا بتخريب مزارع الزيتون وسرقة محاصيلها ونهبها، وتخريبها وإشعال النيران فيها، ناهيك عن أعمال التهديد بقتل أصحابها الفلسطينيين، ومنعهم من قطف ثمار أشجارهم، مشيرة إلى أن مئات الأسر في القرى الفلسطينية، باتت تواجه فقرا مدقعا لهذا العام، بسبب اعتمادهم الكلي على ما يجنوه من زراعة وقطف الزيتون.
ويؤيدها بذلك الكاتب الصحفي الفلسطيني احمد صيام الذي قال، إنه مع تشكيل الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في الكيان الصهيوني، ازدادت اعتداءات قطعان المستوطنين المتطرفين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة ومدينة القدس المحتلين، ومع بدء العدوان الهمجي على القطاع تصاعدت حدة عنف واعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين أيضا، بخاصة بعد قرار المدعو وزير الامن الداخلي المتطرف ايتميار بن غفير بتسليح المستوطنين.
وحسب صيام، فإنه في مدن وقرى الضفة، تجري أعمال إجرامية من المستوطنين لقتل الفلسطينيين بدم بارد وفي وضح النهار وبتواطؤ مع جنود الاحتلال، فقد كثف المستوطنون المتطرفون بدعم من الائتلاف اليميني المتطرف الذي يتزعمه رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، أعمالهم العدائية، وشهدت الضفة استشهاد عشرات الفلسطينيين في مواجهات مختلفة، اما على يدي قوات الاحتلال أو قطعان مستوطنيه الذين يقدر عددهم في الضفة، بأكثر من نصف مليون مستوطن، باتوا يداهمون البلدات والقرى الفلسطينية في كل لحظة، ومن دون رادع، او صوت دولي يطالب بوقف جرائمهم.
ولم يحظ المستوطنون سابقا بهذا الشكل المفتوح من الدعم كما هو الأمر عليه حاليا، ما زاد من جرأتهم في ارتكاب جرائمهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، الى مستوى قياسي.
ولا يكاد يمر يوم الا وتسجل في الضفة جرائم بحق الفلسطينيين، الى جانب ممارسات ترهيبية كالسرقة والاعتداءات بالضرب والحرق واقتلاع الأشجار المثمرة، بخاصة أشجار الزيتون، وخلق أجواء ترويعية، يعتقد المستوطنون بأنها ستدفع الفلسطينيين الى ترك ارض آبائهم وأجدادهم.
وبرغم اعتبار المستوطنات في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي، الا أن سلطات الاحتلال وكما دأبت، تدير ظهرها وتتنكر للقوانين والمواثيق الدولية، وقد سجل خلال العام الحالي رقم قياسي غير مسبوق في بناء المستعمرات في الضفة، وفقا لتقرير أصدرته منظمة "السلام الآن" الصهيونية، والتي تتابع أعمال المستوطنين وممارساتهم في الضفة، وذكرت في تقرير لها أيضا، محاولات إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، وغالبا ما تنشأ هذه البؤر بموافقة وتواطؤ من جانب الحكومات الصهيونية.
تقرير "السلام الآن"، اشار الى أن حكومة الاحتلال أكملت في الأشهر الأخيرة، او قد بدأت إجراءاتها، بإضفاء الشرعية على 15 بؤرة استيطانية، كانت سابقا غير قانونية بموجب قانون الاحتلال.
ومع بدء العدوان على القطاع، شهدت القدس المحتلة، إجراءات عنصرية ذات وتيرة عالية التطرف والعنصرية، أبرزها تقطيع أوصال المدينة المقدسة بحواجز شرطية وعسكرية وبوابات حديدية وحواجز ترابية وحديدية، وإحكام عزلها عن محيطها الفلسطيني، وتنفيذ مداهمات، طالت المؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، والأخطر فرض حصار على المقدسات الإسلامية والمسيحية، بخاصة المسجد الأقصى المبارك، والذي يجري فيه منع من هم دون الستين من الفلسطينين من دخوله بخاصة في أيام الجمع، ويقدر عدد المصلين فيه في هذه الفترة باقل من 5 آلاف مصل، في وقت كان يتوافد إليه بين 60 ألفا الى 100 الف مصل، ناهيك عن تضاعف عدد المستوطنين المتطرفين المقتحمين لساحاته.
ومع بدء العدوان على قطاع غزة، أصبح الاحتلال يخشى تغريدات الفلسطينيين في وسائل التواصل الاجتماعي، اذ يتعرض للاعتقال يوميا العشرات منهم بسبب تعليقاتهم وكتاباتهم على صفحاتهم في "فيس بوك" او "انستغرام"، وقد طالت الاعتقالات نحو 15 صحفيا وصحفية، وجرى فرض غرامات مالية باهظة عليهم، بالاضافة لاحكام بالحبس المنزلي والاعتقال الاداري لـ 6 أشهر.
خلاصة القول، فإن سلسلة اعتداءات جماعية نفذتها مجموعات المستوطنين المتطرفين مؤخرا، والتي باتت تتصاعد يوميا في الضفة، يرتكبون خلالها اعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية الآمنة، ما يدق ناقوس الخطر حول مآلات المرحلة المقبلة على الفلسطينيين في الضفة، وهي مرحلة مهدت لها أطر الحكومات الصهيونية، عبر إيصال قادة عصابات المستوطنين لسدة الحكومات الاحتلالية، كما تمكنت مدارس الإرهاب الديني التوراتي، من تخريج جيل من عتاة المستوطنين الإرهابيين، لممارسة الإرهاب على الفلسطينيين العزل، من قبل مجموعات من هؤلاء المستوطنين المسلحين والمحميين بقوة جيش الاحتلال الذي يجرم الفلسطيني في حال قام باي محاولته للدفاع عن نفسه وأرضه.
الخبير بالشأن الصهيوني حمادة فراعنة، قال إن قيادات ومؤسسات المستعمرة الصهيونية، عززت الاستيطان وتوسيعه بشكل خاص في القدس وسائر أراضي الضفة، وذلك لأن الحكم لدى المستعمرة الذي نجح في انتخابات البرلمان الصهيوني يوم 1/11/2022 متمسك بـ:اولا القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الصهيونية، وثانيا: أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، وليست عربية وليست محتلة، بل هي يهودا والسامرة، أي انها جزء من خريطة المستعمرة.
وأضاف فراعنة، انه على هذه الأراضي وفي هذا المناخ السياسي المأزوم، وبفعل التغطية الرسمية من الحكومة المستعمرة، يفعل المستوطنون ما يفعلوه ضد الفلسطينيين، بدءا من تكسير شجر الزيتون المعمر وتحطيمه، الى منع المزارعين من الوصول لأراضيهم، وممارسات الاستفزاز والاعتداء على اصحاب الأراضي من رجال ونساء، واستعمال السلاح ضد اي فلسطيني يحاول الدفاع عن نفسه بوسائل غير مسلحة، وحصيلة ذلك، أدت لاستشهاد فلسطينيين بدون أي مساءلة قانونية لمرتكبي هذه الجرائم من المستوطنين.
واضاف ان الصراع في فلسطين محتدم ويزداد سخونة وتصادما بسبب هيمنة ونفوذ المستوطنين في قلب مؤسسة صنع القرار الصهيوني، سواء لدى الحكومة او ما يسمى بالبرلمان عندهم، بالإضافة إلى الدوافع لدى أغلبيتهم العنصرية والمتطرفة، فهم يعملون على التخلص من الوجود الفلسطيني، سواء في مناطق الـ48 أو في مناطق الـ67، وهذه سياسة معلنة لدى وزير الأمن المتطرف الصهيوني بن غفير، ووزير المالية المشارك في وزارة الحرب وغيرهما من العناصر القيادية المتطرفة التي يتفق معها المتطرف المجرم نتنياهو، ويقبل
سلوكهم وشراكتهم.

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