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الناقل الوطني للمياه جلالة الملك يتدخل

11/23/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لم يفاجئني تدخل جلالة الملك وبحضور سمو ولي العهد بتوجيه الحكومة لإعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، باعتبار قضية المياه قضية امن وطني واستراتيجي بالغة الخطورة.
هذا المشروع الذي بدأ الحديث عنه بشكل رسمي، منذ ما يقارب العقد من الزمن، وبعد أن طويت صفحة مشروع ناقل البحرين (البحر الاحمر- البحر الميت) بسبب مماطلة الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على تنفذه ولأكثر من عقد من الزمن. لقد كان بإمكان الاردن تنفيذ المشروع منفرداً في ذلك الوقت، إلا انه ارتأى ان يكون بالتشارك مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحفظ حقوقها ولأسباب اخرى منها الكلفة المالية والتي ستقع على عاتق الأردن لوحده عندها.
كما انه ومن منطلق اهتمامي بموضوع المياه وخاصة الجوفية منها ولمدة قاربت من الثلاثة عقود، ومتابع ايضاً لقطاع المياه وأزماته ومشاكله الاخذة بالتفاقم سنة بعد اخرى، حتى انخفضت حصة الفرد السنوية من المياه إلى ما يقارب 61 متر مكعب، والتي هي اقل من c/o15 من حصة الفرد المقرة لحد الفقر المائي المطلق (حسب الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040). هذآ الحصة مرشحة للانخفاض إلى ما دون ذلك، وخاصة مع التردد الذي قد تعودنا عليه في السنوات السابقة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ذات الاهمية للأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة وضعف في خلق البيئة الاستثمارية وتراجع في البيئة التعليمية (إلى ان وصل الفاقد التعليمي إلى أكثر من 50%، حسب التصريحات الرسمية)، مما فاقم أزمة البطالة وأدى إلى ضعف في النمو الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى رفع المديونية لأرقام قياسية.
كما انه لمن الملفت للانتباه، تبني عدد من الاستراتيجيات الوطنية للمياه، لم يتم التقيد بها خلال المدة الزمنية التي أعدت لها. فعلى سبيل المثال، الاستراتيجية الوطنية لوزارة المياه للأعوام 2008-2020، والتي كان من أهم أهدافها زيادة حصة الفرد من كميات المياه من خلال عدد من المشاريع، منها مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر- البحر الميت) والعمل على تقليل الفاقد المائي من 42% إلى 28% والتوسع بإنشاء السدود، والتي كان منها سد وادي ابن حماد، والبالغ تكلفته الى ما يقارب 55 مليون دينار، دون الاستفادة منه لتجميع المياه (حسب معالي وزير المياه السابق محمد النجار) والذي سبق وان حذرنا معالي وزير المياه من ان الموقع غير مناسب لأسباب تكتونية في عام 2011، وقد اخذ بذلك، الا ان المفاجئة كانت بتنفيذه فيما بعد.
ان الاستراتيجية السابقة، تم استبدالها باستراتيجية اخرى للأعوام 2016-2025، والتي من أهدافها ايضاً زيادة حصة المواطن من المياه بالتركيز على المياه الجوفية العميقة والعمل على تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتقليل الفاقد المائي إلى ما نسبته 25% وغيرها منّ الأهداف. لا انه وفي عام 2022, تم المباشرة بإعداد خطة استراتيجية وطنية جديدة للمياه للأعوام 2023- 2040 واطلقت هذه السنة، وتهدف ايضا لرفع حصة المواطن الأردني والتي انخفضت لتصل 61 متر مكعب من المياه سنوياً، عن طريق تنفيذ مشروع الناقل الوطني وإدراج مشروع الازدهار الأزرق للمياه (الذي أوقفت الحكومة السير بإجراءات التوقيع على تنفيذه) وحفر الابار العميقة في مناطق شرق المملكة وخاصة في منطقة البازلت وغيرها من المناطق، لأعماق تصل إلى 1200 متر (مع ان موضوع الاعتماد على المياه الجوفية العميقة، لا يمكن اعتباره من الخيارات الاستراتيجية بعيدة المدى، من حيث كميات المياه المتاحة والموثوقة والمستدامة لفترات طويلة، ونوعيتها والتي هي في معظم الأحيان ملوثة بالأملاح والإشعاعات احيانا وتكاليف استخراجها ومعالجتها تكون باهظة. يضاف إلى ذلك هدف تخفيض الفاقد المائي (الذي تجاوزت نسبته 50%) الى النصف مع نهاية العام 2022.
انه لمن الملاحظ، ان الاستراتيجيات الثلاث، قد تم اعدادها واعتمادها من قبل ثلاث من الوزراء كانوا قد تعاقبوا على الوزارة لفترات زمنية تجاوزت 90% من الزمن خلال العشرين سنة الاخيرة.
ومع كل ذلك، وخلال هذه المدة، لم يكن هناك زيادة في حصة الفرد من المياه، لا بل انخفضت إلى ما يقارب النصف منذ عام 2015 وحتى نهاية 2022، ولم تنخفض نسبة الفاقد المائي، بل كانت في ازدياد إلى أن وصلت إلى أكثر من 50% من كميات المياه المتدفقة في الشبكات.
هذا مع العلم بان موضوع الفاقد المائي، سبق وان تم التحذير من تفاقم مشكلته من خلال الكثير من الدراسات المختلفة ومنها دراسة الادارة المتكاملة لمصادر المياه والممولة من الحكومة الالمانية، والتي كنت قد شاركت بها إلى جانب عدد من الزملاء من وزارة المياه ومنهم معالي الدكتور حازم الناصر والجامعة الأردنية.
كما ان بعض التقارير تشير إلى انه لم يتم بذل الجهد الكافي خلال السنوات الماضية للاستغلال التمويل الدولي والذي كان متاحاً الى حد ما، لموجهة آثار التغير المناخي على قطاع المياه.
امًا وقد تدخل جلالة الملك (وهو صاحب الفكر الاستراتيجي، ويستشعر الأزمات قبل حدوثها المحلية منها والاقليمية والدولية ويحذر قادة العالم من خطرها قبل حدوثها) وبحضور سمو ولي العهد، ووجه الحكومة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، فأننا وبكل تأكيد سنكون مطمئنين إلى ان المشروع سيرى النور وفي أقصر وقت ممكن.
ان تنفيذ توجيهات الملك، يتطلب من الحكومة ايضا، ان تعمل وبنفس السرعة على تخفيض الفاقد المائي من الشبكات (أكثر من 50%) ومن قناة الملك عبدالله والتي تجاوزت نسبتها إلى اكثر من 25% من كميات المياه المتدفقة فيها)، والاخذ بعين الاعتبار نوعية شبكات المياه المنوي استخدامها، لكي نتفادى الأخطاء السابقة، وتكون قادرة على تحمل الضغط اثناء عمليات الضخ المتقطع (في جميع الأحوال لن يكون انسياب المياه فيها مستمر).
ان عدم معالجة موضوع الفاقد والتوسع ببناء محطات معالجة المياه وتوسيع القائم منها بشكل موازي وبصورة عاجلة قبل البدء بتشغيل الناقل الوطني سيؤدي حتماً إلى خسارة مئات الملايين من الدنانير ككلفة مباشرة لأثمان المياه (التي سيتم تحليتها وضخها) والكلف غير المباشرة لعدم استخدامها في التخفيف من معاناة المواطنين واستخداماتها الاخرى في الزراعة والتي ستنعكس على الامن الغذائي والصناعة وغيرها من المشاريع التنموية الاخرى.

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